„Vedeme si teď dobře, z 22 utkání jsme jen šestkrát prohráli. Snad je to předzvěst toho, že uspějeme na mistrovství republiky školní mládeže,“ přeje si Jan Malý. To se koná již od čtvrtka v České Kamenici.

V juniorech se utkal sokolovský Marek Patkány s Toráčem z Rakovníka. V duelu nezkušených boxerů, každý měl po dvou zápasech, bylo k vidění mnoho faulů a oba borci byli napomínáni. „Marek Patkány byl ale houževnatější, šel do soupeře, vyhrál před limitem, když byl protivník tak vyčerpán, že zůstal klečet v rohu ringu,“ poukazuje sokolovský trenér.

Jako poslední se ve školní mládeži ukázal ze sokolovských zástupců Kevin Vu a musel jít proti kadetovi Píchovi z Poděbrad. „Jinak pro něj nebyl soupeř a musel by stát. Soupeř byl starší a útočnější, to rozhodlo o naší porážce na body,“ líčí kouč BC Sokolov.

První šel mezi provazy Martin Goliáš, který měl za protivníka Melounka z Kostelce. „Už spolu jednou boxovali, Martin tehdy vyhrál na body. Teď ale soupeři nedal vůbec šanci a v prvním kole rozhodčí zápas pro jasnou převahu ukončil. Martin ještě letos neprohrál, je to velká naděje sokolovského boxu,“ poznamenal kouč Jan Malý.

