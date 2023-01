„Základna se zvětšuje, a co nám dělá největší radost, je, že se nám daří zvětšovat povědomí o volejbale v našem regionu,“ pochvaloval si zájem o volejbal nejen v Karlovarském kraji manažer VK ČEZ Karlovarsko Ondřej Hudeček.

Ondřeji, máte za sebou polovinu volejbalové sezony, jak si v ní vedl mužský A-tým?

Sezonu jsme zahájili vítězstvím v Superpoháru a bylo vidět, že to všechny kluky nakoplo a rozjeli se k vynikajícím výsledkům. Podzim byl opravdu zápasově velice náročný a nebude tomu jinak až do konce sezony. Kluky musím pochválit za jejich vynikající přístup ohledně rehabilitace. Všichni dělají vše pro to, aby co nejrychleji vyléčili různé bolístky, nebo ke zraněním vůbec nedošlo. Před Vánoci bylo vidět, že už na kluky padala únava, a báli jsme se, aby tomu nepodlehli. Reakce týmu byla úžasná a jejich odpověď v podobě tří výher okolo Vánoc hovoří za vše.

V devítileté historii klubu prošel hlavní tým Karlovarska největší obměnou právě před touto sezonou…

Kádr se před touto sezonou z poloviny obměnil a v týmu se objevila spousta nových tváří, ať už ze zahraničí, nebo z české extraligy. Samozřejmě určité obavy, jak to bude všechno fungovat dohromady, byly namístě, ale hráči i trenéři, kteří v klubu působí již delší dobu, odvedli na začátku přípravy velký kus práce a klukům pomohli s rychlou adaptací a pochopením základních hodnot a principů našeho klubu.

Promítl se příchod čtyř zahraničních posil oproti předešlým sezonám do herního stylu Karlových Varů?

Herní styl je samozřejmě vždy trochu přizpůsoben složení kádru, ale stopa našeho hlavního trenéra je vidět v každé sezoně: to je hlavně důraz na obranu a eliminaci nevynucených chyb. Věřím, že souhra a kvalita naší hry se budou ještě směrem k play-off posouvat, protože nás stále čeká spousta těžkých zápasů, které družstvo dokonale prověří. Opět jsme pro letošní rok chtěli mít široký, vyrovnaný kádr, který má své výhody, ale někdy může mít i svá úskalí. Zde nemůžu týmu vůbec nic vytknout, protože všichni dokázali potlačit své individuální ambice a vše obětují ve prospěch týmu a jeho výsledku.

Každoročně vstupujete do sezony s nejvyššími cíli, tím je mistrovský titul. Koho vnímáte jako největšího soupeře v boji právě o mistrovský titul?

Během první půlky sezony se tabulka extraligy rozdělila na dvě poloviny. Můj názor je, že z té horní části tabulky, kde se drží Karlovarsko, Liberec, Lvi, Jihostroj, Kladno, Odolena Voda, má každý tým šanci na úspěch. Bude rozhodovat dobré načasování formy, zdraví a touha družstva dojít přes všechny nástrahy až na vrchol. My uděláme vše pro to, abychom na startu play-off byli ready se porvat o obhajobu.

V extralize jste doposud získali tři tituly, ale pohárové zlato Karlovarsku stále chybí. Máte směrem k Českému poháru o to větší motivaci?

Finále Českého poháru je jedním z vrcholů každé sezony a jistě bychom si všichni tuto trofej velice přáli. Bohužel finále se koná vždy v termínu, kdy pro nás vrcholí snažení v pohárové Evropě a dolehne na nás trochu té fyzické a psychické únavy. Jinak tomu nebude ani v letošním roce, kdy získat trofej bude ještě těžší, protože do Final four je třeba se probojovat novým systémem soutěže. Čtvrtfinále se hraje nově jen na jedno vítězné utkání, narazíme v něm v repríze extraligového finále na pražské Lvy. O motivaci hráčů není pochyb. Zažili v této sezoně již jedno vítězství v Superpoháru a jistě by rádi zvedli i další trofej.

Dva zápasy před koncem hlavní soutěže Ligy mistrů útočíte ze třetího místa základní skupiny. Co byste chtěli v pohárové Evropě ještě letos dokázat?

Chceme z posledních dvou utkání vytěžit maximum a podívat se buď do další fáze Ligy mistrů, nebo si zahrát čtvrtfinále poháru CEV, kde náš klub budou čekat nejlepší čtyři týmy a fanoušek bude moci v naší hale vidět další top evropský tým. Rozuzlení této hádanky budeme znát až 25. ledna, kdy po základní části Ligy mistrů postoupí druhé týmy z tabulky, nejlepší ze třetích míst, do play-off Ligy mistrů a ostatní třetí týmy půjdou do poháru CEV.

Můžete tedy přiblížit, co všechno fanouškům nabízíte během sezony?

Již několikátou sezonu se našim fanouškům snažíme poskytnout kromě vynikajícího sportu ještě další benefity a zábavu. Sezonu otvíráme obvykle pozápasovou „after party“, kde se fanoušek může potkat s našimi hráči a seznámit se tak s novými tvářemi klubu. Během roku neustále doplňujeme náš fanshop o nové zboží, v listopadu se z nás stávají Movember knírači s podporou této charity a na Mikuláše pořádáme turnaj rodičů s dětmi. Letos máme to potěšení oznámit, že po smutném období covidu nás čeká druhý volejbalový ples. V pátek 10. března proběhne opět v Lidovém domě. Všichni hráči koukli do svých skříní a předali klubu unikátní dresy, které budeme na plese slavnostně dražit pro charitativní účely. Pro zájemce je možné lístky na ples rezervovat na e-mailu masek@vk-karlovarsko.cz.

Od vzniku klubu pracujete intenzivně na rozvoji mládeže v celém regionu…

Základna se zvětšuje, a co nám dělá největší radost, že se nám daří zvětšovat povědomí o volejbale v našem regionu. Od vzniku klubu jsme spustili spoustu projektů a spoustu jich máme ještě v šuplíku. Někdy nás trápí nedostatek volných prostorů pro větší výkonnostní rozvoj hráčů a pořádání turnajů, někdy zase nedostatek trenérů pro všechny naše projekty. Rozjeli jsme míčové hry v mateřských školách napříč krajem, chodíme do škol v rámci projektu Trenéři do škol, v nedalekém Ostrově jsme otevřeli tréninky pro děvčata a v létě máme opět v plánu víkendové a týdenní volejbalové kempy. Moc nás těší spolupráce se sousedními kraji, kdy jsme dokázali všichni opustit své zajeté koleje a založili společnou chlapeckou soutěž Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje v kategoriích U14, U16, U20.

Když chtějí rodiče dát své ratolesti v Karlovarském kraji na volejbal, co byste jim poradil?

(úsměv) Nejjednodušší cesta vede do haly míčových sportů, kde se odehrává většina našich tréninků mládeže. Nově letos máme tréninky i pro nováčky starších ročníků, takže v hale je vítán opravdu každý ve věku od sedmi do dvaceti let. Stačí zabrouzdat našimi webovými stránkami a najít si potřebné informace.

Můžete přiblížit, jak se daří mládeži Karlovarska v ligových soutěžích?

Karlovarsko se bohužel stále nemůže řadit mezi mládežnickou špičku, ale v některých ročnících už se nám daří dosáhnout zajímavých výsledků. Díky příchodu nadějného Matěje Pastrňáka do našeho A-týmu a jeho pomoci v kategorii U22 se držíme v první desítce extraligy. V extralize U18 věřím, že kluci ve druhé části soutěže prodají, co v nich je, a výsledkově se zvednou. Kategorie U16 bojuje ve druhé skupině Českého poháru a U14 se v krajské soutěži připravuje na mistrovství ČR. Festival barevného volejbalu pro nejmenší je v plném proudu a my se zde snažíme zapojovat další mladé volejbalisty.

Provoz sportovního klubu je věčný koloběh. Co musíte již teď připravovat a plánovat na příští sezonu?

Ano, probíhající sezona běží na plné obrátky a organizačně i sportovně nás čeká ještě spousta práce, ale tak jako každý rok je již třeba začít plánovat sezony nadcházející. S vedením klubu již připravujeme rozpočet a podle toho začneme skládat kádr pro příští sezonu. Spousta otazníků ale bude vyřešena až po závěrečném hvizdu extraligy. Jinak bych chtěl všem hráčům, trenérům, fanouškům a partnerům klubu popřát vše nejlepší v novém roce, pevné zdraví, pohodu a spoustu sportovních zážitků.