„Je to něco úžasného,“ hlásal s úsměvem po korunování Karlových Varů extraligovým šampionem. „Je to impuls, který člověka donutí se posouvat dál a chtít vybojovat další,“ přidával s úsměvem.

Před startem nové sezony se zabydlel bez deseti centimetrů dvoumetrový hráč v kabině karlovarského A-týmu, kde pomalu, ale jistě sbírá potřebné zkušenosti.

„Prakticky jsem stále na začátku své kariéry a mám před sebou ještě dost práce,“ uznává Fišer, že vše má ještě před sebou. V jedenadvaceti letech se tak zařadil mezi benjamínky týmu. „Jako nejmladší hráč zodpovídám za veškeré přípravy jak před tréninkem, tak před odjezdem na zápas s ostatními mladými z týmu,“ prozradil s úsměvem.

Po poháru čeká Varáky bitva s Ústím. Nepříjemný soupeř, přiznává Zajíček

Ten si během sezony užívá nejen tuzemskou scénu v rámci UNIQA extraligy či Českého poháru, ale také tu evropskou v podání Ligy mistrů či Poháru CEV.

„Určitě, to, co mi přináší práce v klubu, jako je Karlovarsko, by mi mohl závidět kdejaký mladý hráč, jako jsem já,“ poukazuje karlovarský mladíček.

Ten plně nasává při každém duelu volejbalovou atmosféru ze střídačky, a i když dostane šanci, umí se s ní bravurně vypořádat.

„Ze střídačky se snažím co nejvíce podporovat své spoluhráče na hřišti, jako bych tam byl s nimi, a držet se v zápasovém tempu, kdyby byla popřípadě potřeba má pomoc,“ vysvětluje Fišer.

Ten se podepsal dvěma body pod poslední postup Karlovarska na mezinárodní scéně, kdy Karlovy Vary uspěly na palubovce Galatasaray Istanbul, odkud si odvezly nejen výhru 3:1 na sety, ale také postup do čtvrtfinále Poháru CEV.

„Myslím si, že se nemám za co stydět. Dostal jsem příležitost a důvěru se ukázat opět v evropském poháru a ty jsem myslím dokázal využít,“ přemítá nad svým výkonem ve čtvrtém setu, ve kterém dostal šanci od trenéra Jiřího Nováka.

Karlovarsko ve čtvrtfinále narazí na francouzského velikána Tours VB. „Já osobně se velmi těším, opět se podívám do nové destinace a budu stát proti hráči, který vyhrál olympijské hry,“ připomíná volejbalovou hvězdu Kevina Tillieho v dresu francouzského klubu.

Paráda. Karlovarsko uspělo i v Turecku a je mezi nejlepší osmičkou Poháru CEV

Karlovarsko se navíc střetne s Tours podruhé ve své historii, a opět to bude ve čtvrtfinále Poháru CEV.

„Pro některé naše hráče to bude déjà vu,“ vrací se k bitvě ze sezony 2016/2017. Předtím však čekají Karlovarsko dvě bitvy na české scéně. Tu první odehraje dnes od 18.00 hodin v hale míčových sportů, kde přivítá Ústí nad Labem.

„Bude to vyrovnaný zápas a boj o každý balón,“ přemítá nad utkáním karlovarský smečař. „ Jak my, tak i Ústí jsme na vítězné vlně. I když máme výhodu domácího prostředí, tak si myslím, že rozhodne vstup do zápasu, kdo koho zatlačí dřív, ten vyhraje. Věřím, že to budeme my,“ přeje si závěrem důležitou výhru Fišer.