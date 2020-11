„Já jsem rád, že jsme po dlouhé době měli možnost si zahrát,“ pochvaloval si Ticháček návrat na palubovku po vynucené pauze. „Už jsem to říkal před zápasem, že ten začátek je vždy těžký, ať je to začátek sezóny nebo po takové pauze,“ připomíná nástrahy herního výpadku, který postihl všechny extraligové volejbalové kluby.

A ví, o čem mluví. Beskydy sice projely hladce první set, ale v následujících třech nedaly v hale míčových sportů nic zadarmo. „Byl to těžký zápas, přesně to, co jsme čekali,“ poukazuje na těžkou bitvu, kterou jeho tým v karlovarské míčovce odehrál, s úspěšným koncem.

„Jsem rád, že jsme vyhráli za tři body, protože to je nejdůležitější do tabulky,“ přibližuje extraligovou tabulku, ve které si Karlovarsko drží bez ztráty bodu druhou příčku, s dvoubodovou ztrátou na vedoucí českobudějovický Jihostroj.

„Myslím si, že zápas od zápasu to bude lepší, a musím pochválit kluky za hru,“ dodává závěrem pochvalu svým spoluhráčům po úspěšném návratu na extraligovou volejbalovou scénu jeden z nezkušenějších hráčů v táboře týmu z města minerálních pramenů.