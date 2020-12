Čas odplaty nastal, dorazí Ostrava, ve středu pak prověří Vary Brňáci

Čas odplaty nastal. Karlovarsko dnes přivítá v hale míčových sportů v rámci dohrávky 4. kola UNIQA extraligy od 18 hodin ostravský VK, kterému má z prvního vzájemného duelu co vracet. A aby ne. Varáci totiž ve sportovní hale Sarezy museli skousnout hodně hořkou porážku 0:3 na sety. Ve druhém utkání pak Varáci budou hostit ve středu 30. prosince VK Brno, tedy další tým, který dokázal Karlovarsko pokořit, a to 3:2 na sety. Naposledy Karlovarsko slavilo důležitou výhru na palubovce Ústí, kde vyhrálo 3:0 na sety, a v tabulce se posunulo na třetí příčku. A výhra to byla z kategorie důležitých, své o tom ví i kapitán Karlových Varů Lukáš Vašina.

VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Jak pro vás byla důležitá výhra na palubovce Ústí, kde bylo v sázce třetí místo? Po porážce v Ostravě, kde jsme nehráli úplně nejlépe, jsme se soustředili na duel s Ústím, o kterém jsme věděli, že tuto sezonu dokáže týmy obírat o body. Proto jsme tento zápas potřebovali vyhrát za tři body, ať už pro pohodu v týmu nebo proto, abychom se udrželi na třetím místě tabulky a zároveň pomalu začali dotahovat bodové manko na týmy před námi. Výhra tak byla pro nás velmi cenná a důležitá. Před sebou máte dva poslední zápasy roku 2020, kdy vás dnes čeká tým Ostravy, ve středu pak Brno… Čekají nás soupeři, kteří nás dokázali porazit. Já osobně doufám a věřím, že tyto dva zápasy zvládneme, budeme v nich bodovat naplno a přiblížíme se tak jak prvnímu Jihostroji, tak i druhému Liberci. Vary zvládly souboj o třetí místo, sestřelily Ústí Přečíst článek › První přijde na program v rámci reparátu Ostrava, což slibuje velkou volejbalovou bitvu… Určitě to bude pořádná bitva, kterou bohužel fanoušci opět nebudou moci sledovat přímo v hale, což je velká škoda, jelikož bychom potřebovali jejich hlasitou podporu v hledišti. Zajímavý souboj však mohou sledovat na czechvolley.tv. Co se týče Ostravy, tak ta je nepříjemný soupeř, který zvláště proti nám dokáže hrát ještě mnohem lépe než obvykle, takže to bude opravdu velmi zajímavý zápas. Co tedy bude hrát důležitou roli, abyste soupeři oplatili porážku a udrželi tak domácí tvrz? Jako v každém zápase bude hrát důležitou roli náš servis a obrana v poli. Pevně věřím, že máme v naší hale velice nebezpečný servis, který soupeřům udělá velké problémy, Ostravu nevyjímaje. Poslední vystoupení v roce 2020 pak obstará domácí duel s Brnem, když opět budete tvrdit roli favorita… I když budeme tvrdit roli favorita, tak očekávám taktéž jako s Ostravou velký boj, který nám doufám přinese plný bodový zisk. Cíl je zcela jasný, obě utkání, i když budou těžká, vyhrát? Čekají nás dvě náročná utkání, ale snad se nám podaří obě vyhrát, nejlépe s plným bodovým ziskem, a tím vítězně uzavřít rok 2020.