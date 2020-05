„Jsem velmi rád, že atletické oddíly a kluby vzaly naši výzvu za svou a našich původně plánovaných 100 atletických mítinků se vyšplhalo až na číslovku 165. Jsem nadšený, že česká atletická rodina bude v jeden den spolu na startu v tak velkém počtu a zahájíme společně závodní atletickou sezonu,“ říká Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.

České domácí hvězdy se prvního června představí hned na třech atletických mítincích v Kladně, Plzni a Kolíně. „S Českou televizí chystáme přímý přenos, který se bude vysílat živě v pondělí prvního června od 17 do 19 hodin. V něm fanoušci atletiky uvidí nejen dění z kladenského mítinku s hvězdami Špotákovou, Staňkem či Maslákem, ale také vstupy z plzeňského či kolínského stadionu, kde budou závodit další české atletické hvězdy,“ doplňuje Varhaník.

Vše bude uzpůsobeno současným vládním opatřením v souvislosti s koronavirem. „Projekt Spolu na startu budou moci vidět díky výjimce v geoblockingu také zahraniční diváci na live streamu České televize. Jsem rád, že se budeme moci podělit o tento unikátní zážitek v těžké době i se světovým atletickým hnutím a ukázat možnou cestu k zahájení závodní sezony alespoň v domácích podmínkách,“ říká Varhaník.

Klenotem kladenského mítinku bude soutěž oštěpařek, kde se proti sobě utkají světová rekordmanka, dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa Barbora Špotáková s úřadující vicemistryní Evropy a třetí ženou loňských světových tabulek Nikolou Ogrodníkovou. Na šedesátimetrovou hranici by mohly útočit také někdejší juniorská mistryně Evropy Nikol Tabačková nebo Petra Andrejsková. „Těším se konečně na první závody a věřím, že se 1. června sejdeme společně na startu a zazávodíme si symbolicky všichni v jednu dobu na více než sto šedesáti stadionech v celé České republice,“ vzkazuje Barbora Špotáková. V koulařském kruhu dojde na souboj dvou nejúspěšnějších českých reprezentantů poslední dekády v této disciplíně. Favoritem bude český rekordman a medailista ze tří posledních halových vrcholů Tomáš Staněk. „Do Kladna se velice těším. Konečně mám nějaký impulz a bod naší přípravy, kde si můžeme otestovat, jaká vlastně byla. Na tréninku to vypadá zajímavě, takže jsem zvědavý, jak budu vypadat v kruhu při závodech,“ uvedl závodník s osobním rekordem za 22 metrů. Sekundovat mu bude jeho tréninkový kolega a někdejší dvojnásobný bronzový medailista z HME Ladislav Prášil. Mužská třístovka nabídne v podstatě to nejlepší, co u nás jde. Mezi borci ve startovní listině vyniká trojnásobný halový mistr světa i Evropy a národní rekordman na tratích 200, 300 a 400 metrů Pavel Maslák. Proti němu zakleknou do bloků jeho štafetoví parťáci Jan Tesař, Patrik Šorm a Michal Desenský, kteří nás reprezentovali na loňském světovém šampionátu v Dauhá. Na domácí dráze se bude chtít ukázat čtvrtý z loňského mistrovství Evropy juniorů v Boras a základní kámen štafety, která na stejném šampionátu získala stříbro v národním rekordu své kategorie, Matěj Krsek. V závodě žen na 1000 metrů se můžeme těšit na tradiční souboj našich tří elitních mílařek Simony Vrzalové, Kristiiny Mäki a Diany Mezuliáníkové.

„Jako vždy se na naše společné měření sil těším a jsem zvědavá, jak mi prospělo soustředění v domácích podmínkách,“ říká Kristiina Mäki. Její slova doplňuje Diana Mezuliáníková. „Jsem ráda, že se budeme moci konečně sejít na startovní čáře po netradiční přípravě.“ Nedočkavě vyhlíží svůj první start i Simona Vrzalová. „Už se těším na první závod,“ vzkázala. V zajímavém sprintu na 100 yardů proběhne pikantní souboj mezi trenérem a svěřencem, kterými jsou spoludržitel českého rekordu na stovce Jan Veleba a Dominik Záleský, který se připravuje právě pod jeho vedením. Oba jsou členy štafety, která v minulém roce vylepšila letitý národní rekord. „Na první závod sezóny se těším. Se svými svěřenci jsme se připravovali, jak nejlépe jsme v daných podmínkách mohli, tak věřím, že dokážeme předvést solidní výkony. Podle tréninkových ukazatelů by to s Dominikem mohl být velmi zajímavý souboj,“ řekl Veleba. „Dlouhou dobu jsem trénoval a nezávodil. Duely s Honzou pro mě mají vždy speciální náboj. Snad mě to vyhecuje k co nejrychlejšímu času. Myslím, že jsme oba dobře připraveni,“ řekl Záleský, který by si rád připsal cenný skalp svého kouče, který se v posledním roce ovšem nachází v životní formě.

Plzeňský mítink láká na skvělé technické disciplíny. Ve výšce dojde na další duel mezi mladými nadějemi Klárou Krejčiříkovou a Bárou Sajdokovou. Na pozici české jedničky se ovšem bude chtít vrátit Michaela Hrubá. V tyči bude hájit domácí dominanci český rekordman a trojnásobný medailista z velkých mezinárodních akcí Jan Kudlička. Zkušeného matadora se pokusí potrápit mladíci Matěj Ščerba a Dan Bárta. Pro domácí publikum pak bude nejatraktivnější disk mužů, kde nechybí medailisté z loňského MEJ v Boras Jakub a Michal Forejtovi, kteří oblékají dres místní Škodovky. Těžké soupeře budou mít ve dvou nejlepších českých diskařích posledních let Marku Bártovia Tomáši Voňavkovi.