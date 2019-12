České házenkářky nezačaly turnaj v Chebu nejlépe. Trenér Bašný dal šanci řadě hráček, které dosud nedostávaly v reprezentaci tolik příležitostí. Snad lehká nervozita tak způsobila, že dlouho tahaly za delší konec Švýcarky. V 11. minutě si vybojovaly hostující házenkářky dvoubrankové vedení 7:5 a Češky musely ztrátu dotahovat. O pár minut později ale tříbrankovou ztrátu české reprezentantky smazaly, dotáhly se na 9:9, a Andrýsková pak dokonce poslala český tým do vedení 10:9. Polášková zařídila Češkám i dvoubrankový náskok 14:12, ovšem v poslední pětiminutovce poločasu se jim příliš nedařilo, a Švýcarky tak strhly vývoj zápasu opět na svou stranu a o přestávce to bylo 18:15 pro švýcarský tým.

V úvodu druhé půle se ale taktovky zápasu chopila Markéta Jeřábková. Spolu s Ryšánkovou, která se do reprezentace vrátila po půlroční rekonvalescenci po zranění kolene, a dobře chytající Řezáčovou pak pomohly českému týmu opět manko dotáhnout a ve 43. minutě už Jeřábková zvyšovala na 25:23. Pak už se český tým držel ve vedení. Češky zlepšily obranu, vypracovaly si dokonce čtyřbrankové vedení a Švýcarkám na začátku poslední čtvrtiny zápasu jako by docházely síly.

Na hřišti se dále představovaly mladé posily. Už v první půli do hry zasáhla brankářka Novotná, ve druhé půli ji vystřídala Řezáčová, střelecky se dařilo Poláškové, svou šanci dostaly i Smetková a Stříšková, která si zapsala třeba čtyřiatřicátou českou branku, a pět minut před koncem to tak bylo o šest gólů, 34:28. To Švýcarky zlomilo, neměly sílu už výrazněji vzdorovat a koncovku zápasu zdramatizovat, a utkání tak skončilo českým vítězstvím 35:30.

O štít města Chebu: Česká republika – Švýcarsko 35:30 (15:18)

Sestava a branky České republiky: Řezáčová, Kudláčková, Novotná – Smetková 2, Ryšánková 4, Konečná 3, Mika 2, Polášková 6, Kordovská 4, Andrýsková 1, Mikulášková, Desortová, Šustková 2, Stříšková 2, Franková J. 1, Dvořáková 1, Franková A. 1, Jeřábková 6, Malá. Nejvíce branek Švýcarska: Kündig 12, Gautschi 6, Cavallari 5.

Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 4/3 – 7/7. Vyloučení: 4:4. Diváci: 850.

„Jsem ráda, že jsem tady. Možná bylo až nad moje očekávání, jak dobře jsem se cítila, a jsem ráda, že jsme vyhrály. Řekly jsme si, že se musíme v těchto zápasech zaměřit hlavně na obranu, což nám hlavně v prvním poločase moc nešlo. Myslím, že je to i tím, že je v týmu hodně nových hráček a nejsme na sebe tolik zvyklé. Ve druhém poločase jsme ale zlepšily agresivitu a myslím, že už to bylo lepší. I další zápasy ale budou boj. Musíme se opět soustředit na obranu. S Polskem to bude úplně jiný zápas, mají více střelkyň z dálky, Švýcarky hrály spíše jedna na jednu,“ hodnotila spojka české reprezentace Helena Ryšánková.

„Druhý poločas byl podle našich představ. Podařilo se nám zapojit do hry všechny hráčky, především ty mladé, které budou od zítřka hrát turnaj juniorek. První poločas nebyl dobrý, a to především proto, že naše obranná hra nebyla dobrá. Dostali jsme osmnáct gólů a to prostě nejde. Hlavně i proto, že jsme se chtěli soustředit na naši obrannou hru. S tím určitě nejsem spokojen. Ve druhé půli se to zlepšilo. V klidu se na to podíváme, rozebereme si chyby v obraně a doufám, že zítra bude náš výkon lepší ne třicet, ale šedesát minut,“ přidal se trenér Češek Jan Bašný. (skr)