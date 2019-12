Zaskočily soupeře hned na začátku, kdy rychle utrhly vedení 3:0. Soupeř už pak krok nesrovnal, po patnácti minutách hry Polky, zastoupené z větší části členkami širšího reprezentačního kádru, prohrávaly dokonce o pět branek 3:8, tři minuty před přestávkou dokonce o sedm gólů 7:14.

I ve druhé půli Češky dominovaly. Zaplněná chebská hala mohla oslavovat další a další trefy v polské síti, ve 40. minutě vedly české hráčky už o deset branek 19:9 a v dalších minutách si i díky oslabení Polek desetibrankový odstup udržovaly.

Ve 45. minutě hrály Češky poprvé v oslabení, výraznější korekce však Polky ani tehdy nedosáhly. Češky udržovaly bezpečný desetibrankový rozdíl, Polky jen marně dotíraly na českou obranu a na konci závěrečné skóre jen kosmeticky upravily na devítibrankový rozdíl 31:22.

„Před zápasem jsme si dali za úkol zlepšit obranu, aby nedošlo k tomu, co včera, kdy jsme dostali osmnáct gólů v první půli. Hráčky byly soustředěné a snažily se tento cíl naplnit. Dnešní soupeř byl slabší než včera, ale i takové zápasy jsou pro nás důležité. Větší prostor dostaly hráčky, které mají během kvalifikace méně času na hřišti, a to je i cílem tohoto turnaje. Zítra budeme chtít ještě zkvalitnit obranu, měli jsme nějaké problémy s pokrýváním pivota. Ale každý soupeř je jiný. Uvidíme, jak na nás Rakušanky budou hrát, určitě budou rychlejší. Musíme vyjít z dobré obrany, soustředit se na to, abychom nedostali moc branek,“ uvedl trenér Jan Bašný.

Česká republika – Polsko 31:22 (14:8).

Sestava a branky české reprezentace: Mučková, Řezáčová, Kudláčková – Smetková, Ryšánková 1, Konečná 2, Mika, Kvášová 1, Polášková 3, Kordovská 1, Jungová, Pokorná 1, Andrýsková, Mikulášková 2, Hurychová, Šustková 4, Franková A. 3, Zachová 4, Jeřábková 3, Malá 6.

Diváci: 1000.