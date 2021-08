První profesionální zápas podle pravidel K1 má za sebou rodačka z Nejdku Tereza Cvingerová.

Po galavečeru Steadfast ve Varšavě, který se mimochodem nesl ve znamení charity a byl oslavou 77. výročí Varšavského povstání, mohla zavolat domů rodině a oznámit: „Jsem profesionální mistryně Polska!“

Její soupeřkou byla polská reprezentantka Natalia Panas, která se může pyšnit bronzem z mistrovství světa v roce 2019.

Galavečeru Steadfast ve Varšavě: Tereza Cvingerová vs. Natálie PanasZdroj: Paweł Ossoliński

„Věděli jsme, že bude chtít útočit a že kombinace zavírá kolenem, proto jsme se domluvili, že budu kontrovat a prorážet její útoky, a když bude hrozit koleno, tak soupeřku svážu do klinče,“ odtajňuje Cvingerová zápasový plán.

To se dařilo.

První tříminutové kolo se neslo ve vysokém tempu. „V jeho první polovině se mi podařilo trefit frontkick na hlavu (průrazný kop nohou), po kterém soupeřce nateklo oko. Snažila se sice tlačit, ale já byla ta, která trefovala,“ mohla být spokojená česká bojovnice.

Podobné to bylo ve druhém kole.

A třetí? „Tam už jsem věděla, že zápasu dominuji, a rozhodla jsem se zkoušet techniky, jako je kop z otočky nebo spinning backfist (úder rukou z otočky),“ přibližuje Tereza Cvingerová, která momentálně žije v Praze, dokončuje bakalářské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu a plánuje pokračovat v magisterském. Krom toho se ještě živí jako trenérka kickboxu.

Resumé bylo jasné, výhra 3:0 na body. „Vyšel mi jak backkick, tak i spinning backfisty, trefila jsem i několik highkicků a nejvíc mi vycházel zadní úder na hlavu,“ poznamenala Tereza Cvingerová.

Ta kromě pár modřin od lowkicků žádné zranění neutržila a teď je již znovu v tréninku.

Před zápasem se bývalá chodovská samurajka cítila výborně a vítězství její pocity ještě umocnilo. „Cítila jsem se naprosto skvěle,“ prozrazuje.

Galavečeru Steadfast ve Varšavě: Tereza Cvingerová vs. Natálie PanasZdroj: Paweł Grabowski

„Věděla jsem, že jelikož je soupeřka domácí, musím ji porazit jednoznačně, a že se může stát, že bude extra round,“ pokračuje Tereza Cvingerová.

A tomu se chtěla vyhnout. „Takže jsem byla připravená podat co nejlepší výkon. A hlavně nikdo nechce začít svou profesionální kariéru prohrou. Dokonce si troufám říct, že to byl můj doposud nejlíp odbouchanej zápas,“ míní.

V Polsku Cvingerovou překvapila neexistence covidových opatření. „Žádná tam nebyla. Nechtěli po nás ani negativní test, diváci byli přítomni a nikdo nenosil roušky. V Polsku covid neexistuje,“ směje se kickboxerka, která momentálně trénuje v Praze ve Studiu Fighter's pod vedením Martina Zavorala, který ostatně pomáhal i ve Varšavě. „Trenérů je však víc, na box je to Martin Parlagi, silový trenér je Jirka Kilingr a kondiční trenér je Michal Břetenář,“ doplňuje novopečená majitelka polského titulu.

Tereza Cvingerová po výhře na mistrovství světa 2019 přešla z polokontaktních disciplín do ringu, což jí otevřelo dveře i do profesionálních zápasů. Nadále se účastní také amatérských soutěží.

Před Polskem se představila v Chorvatsku a „doma“ v Praze. „Karlovac open byl první turnaj po coroně a dlouhá pauza se projevila. Ve svém prvním zápase jsem prohrála 2:1 na body se soupeřkou z Bosny a Hercegoviny. Nepodala jsme dostatečně přesvědčivý výkon,“ přiznává.

V Praze to bylo již daleko povedenější. „Na Národním poháru v K1 jsem si už vylepšila bilanci a vyhrála celý turnaj,“ popisuje.

V nejbližší době čeká Terezu Cvingerovou mistrovství České republiky. „Pak státnice, což bude taky boj,“ směje se.

Následuje Světový pohár a potom již mistrovství světa v Itálii. „Tam bych se chtěla nominovat na Světové hry 2022 v USA. Samozřejmě pokud přijde nabídka na nějaký profi zápas, budu jedině ráda,“ podotýká.

Jak zní závěrečné slovo Terezy Cvingerové? „Chtěla bych poděkovat rodině, trenérům, sponzorům a všem, kteří mě na mé cestě provázejí, protože bez nich by to nešlo. Taky jsem šťastná, že po zápase mě oslovil sportovní management Brzozowski House Promotion a domluvili jsme se na spolupráci, což by mi mohlo pomoct v přípravě na další zápasy,“ ukončuje sondu do úspěšného tažení.