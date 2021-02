Právě po skončeném mistrovství jsme si s úspěšným reprezentantem LK Slovan Karlovy Vary povídali.

Zdroj: Archiv Daniela Hozáka

Dane, jak jste se při omezených podmínkách připravoval na mistrovství republiky?

Příprava byla náročná. Museli jsme trénovat individuálně nebo po dvojicích. Snažil jsem se strávit co nejvíce času na Božím Daru, kde jsou většinou ideální tréninkové podmínky. Bohužel v prosinci bylo velmi málo sněhu, takže se lyžovat pořádně nedalo. Ale náš obětavý trenér pro nás schraňoval každou sněhovou vločku (smích).

Jak jste to měl se závody, při kterých si závodníci testují svou formu?

Před dvěma týdny se nám povedlo odjet do Saalfeldenu na Rakouský pohár, kde jsme se alespoň trochu rozzávodili. Jinak jsem samozřejmě absolvoval pár kontrolních tréninkových závodů.

Máte za sebou velmi povedené mistrovství, které vám vyneslo hned tři medailové radosti…

Umístit se třikrát ze tří závodů na pódiu je nádherný výsledek. Rozhodně je vidět, že se celoroční práce vyplatila (úsměv).

Medailovou sbírku jste odstartoval druhou příčkou ve sprintu, tím jste dosáhl na titul vicemistra…

Druhý jsem dojel už v kvalifikaci sprintu. Čtvrtfinále i semifinále jsem prošel bez větších problémů, ale ve finále Jirka Tuž ukázal svoji neuvěřitelnou rychlost a už jsem mu nestačil.

Následně jste si připsal na účet bronzovou radost, když jste o pověstný kousek skončil za svým klubovým kolegou Štecherem…

Z tohoto závodu jsem pořád trochu zklamaný. Šanci na titul jsem zahodil v prvním kole, kdy jsem spadl v nejdůležitější a nejrychlejší části trati. Ztratil jsem tam asi dvacet drahocenných sekund. Závod jsem ale nevzdal a bojoval o to tvrději. Filip byl ale v cíli přeci jen o pět desetin sekundy dříve.

Do třetice všeho dobrého, když jste na závěr volnou technikou s hromadným startem urval v dramatickém finiši mistrovský titul…

Tímto závodem jsem si spravil chuť. Už od startu jsem se víceméně chopil vedení a neustálými nástupy jsem se snažil zkomplikovat soupeřům závod. Ve třetím kole jsem za to v největším kopci vzal a udělal si dostatečný náskok, který jsem pak musel udržet. Průběh závodu mohl vypadat hladce, ale snadné to nebylo.

Určitě tak s vystoupením na mistrovství musíte být spokojený?

I přes to zmíněné zklamání z druhého závodního dne jsem spokojený. Mám medaili z každého závodního dne a to mne motivuje do dalšího trénování a další práce. Musím taky zmínit, že tyto výsledky jsou i díky perfektní podpoře trenéra a servisu. To jsem si fakt užil a chtěl bych za to poděkovat.

Jaké máte plány v nejbližších dnech či týdnech?

V této komplikované době se ještě komplikovaněji něco plánuje. V tréninku budu pokračovat, sněhové podmínky jsou konečně ideálnía všichni doufáme, že se do konce sezóny podaří ještě nějaké republikové závody uskutečnit.