Základní část florbalové áčkové divize se nezadržitelně blíží ke svému konci. Do jejího konce zbývá pouhých pět kol. To nejbližší odehrají chebští Akademici již tuto neděli, tedy 21. ledna od 15.00 hodin, a bude se jednat o extrémně důležitou bitvu. Do Chebu totiž dorazí Děčín. Ten se krčí na chvostu tabulky, zatím je na posledním dvanáctém místě, když během sedmnácti odehraných kol získal dvanáct bodů.

USK Akademik Cheb. Ilustrační foto. | Foto: USK Akademik Cheb/Ondřej Janák

Svěřenci děčínského trenéra Petra Miška během prosince výrazně posílili. Do kádru tak během prosincového zbrojení přišel například junior Tomislav Matějka z Ústí nad Labem či z pardubických Sokolů Vojtěch Klein. Děčín má v regionu navázanou spolupráci se superligovou Českou Lípou, a tak i touto cestou si vypomohl.

Do Chebu tak přijedou Severočeši bojovně naladěni, navíc pokropeni živou vodou. V posledním kole totiž dokázali na domácí palubovce přehrát rezervu Ústí nad Labem a s udržením v divizi to myslí vážně. Postavení v tabulce velí jasně, Děčín pro uchování šance na udržení mezi divizní smetánkou musí v Chebu bodovat, spíše vyhrát. To může být voda na mlýn pro USK. Pro oba týmy klíčové utkání může o budoucnosti mnohé napovědět.

Nejproduktivnějším hráčem Děčína je v probíhající sezoně Petr Slánský, který posbíral 31 bodů, jeho spoluhráč Marek Sochor mu dýchá se 27 body na záda. Sochor je navíc nejlepším střelcem, konta soupeřů zatížil 22 přesnými zásahy. Jedno je jisté, v Chebu se očekává pro oba týmy zřejmě zápas sezony, třaskavý a hala Lokomotiva se bude otřásat v základech.

„Chtěl bych pozvat všechny diváky, aby nás opět přišli podpořit. Budeme to potřebovat. Budeme se jim snažit odvděčit a zvítězit. Naši fanoušci si to zaslouží,“ říká před duelem hlavní trenér USK David Vorlíček. Jeho v roli hlavního trenéra Akademiku čeká zřejmě nejdůležitější utkání. Sportovní terminologií utkání o šest bodů se hraje netradičně v neděli.

„Víme, o co hrajeme, nasadíme si montérky a půjdeme tvrdě pracovat. Chceme vyhrát a přiblížit se našemu cíli,“ burcuje své spoluhráče kapitán USK Jan Kirchman. Trenéři David Vorlíček a Patrik Horák mohou počítat pro nejbližší utkání s kompletním kádrem.

Nejistý je pouze start obránce Matěje Voborníka, který si v posledním utkání přivodil zranění klíční kosti. Naopak by se do sestavy měli vrátit agilní Standa Hykš, Honza Smolka a také Karel Tyrpekl. Akademik navíc do konce sezony získal na výpomoc v podobě hostování Dominika Vorlíčka. Autor čtyř branek z posledního utkání se rozhodl sezonu dokončit v Chebu.

„Rozhodlo několik faktorů. Kvalitní a náročná soutěž. Poté neskutečná parta, která mne hned vzala mezi sebe. Klukům za to patří velké díky. A také velký vliv má táta, vždycky se mi pod ním dobře hrálo. Nebere si servírky a máme to skvěle nastavené. Na florbale je to trenér, mimo je to táta a tak by to mělo být,“ říká k prodloužení svého angažmá na západě Čech sám útočník a jedním dechem dodává.

„Další věcí byl domácí zápas, ta atmosféra, emoce. Mělo to vše a za to chci divákům moc poděkovat. Nikdy jsem nic takového nezažil, měl jsem husí kůži. A těším se na ně opět v neděli proti Děčínu.“ Na slova svého syna ještě vtipně zareagoval otec, hlavní trenér USK David Vorlíček. „Myslím, že na Dominikovo rozhodnutí měla vliv také jeho přítelkyně. Říkala, že to tady má zkusit,“ pronesl s úsměvem. Akademici mají od začátku sezony až neuvěřitelnou podporu fanoušků, kterou potvrzují hráči napříč všemi týmy v divizi.

„Máme nejlepší fanoušky v lize. Moc jim za podporu děkujeme a věřím, že je potěšíme výsledkem,“ přeje si Matěj Voborník, nad jehož startem visí otazník. Chebští jsou po sedmnácti kolech stále na sedmém místě, když mají na svém kontě devatenáct bodů. V posledním kole byli blízko senzaci, když měli na lopatě FbC Barracudas Slaný. Závěr utkání však nevyšel podle představ a v nájezdech si bonusový bod odvezli nájezdníci ze Slaného.

Cenný bod proti silnému soupeři však může psychicky pomoct, Akademici si opět ověřili, že se v soutěži mohou měřit s kýmkoliv a budou chtít navázat na sérii vítězství, kterou táhli pět utkání. (sei, vac)