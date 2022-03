Nejtěžší zápas čeká na úvod jarní části áčkové skupiny mariánskolázeňskou Viktorii. Oprávněně. Svěřenci trenéra Vladimíra Kafky se totiž představí v sobotu 12. března od 14.30 hodin na půdě lídra tabulky a hlavního aspiranta na postup do třetiligové soutěže Přeštic.

„Pro nás určitě těžký zápas,“ má jasno kapitán Viktorie Michal Drahorád. „Nicméně v Přešticích nemáme absolutně co ztratit, můžeme tam jet s klidnou hlavou,“ poukazuje, že jeho tým může na půdě favorita jen získat. Bilance však jasně hovoří ve prospěch Přeštic.

„Z posledních čtyř duelů jsme třikrát dostali příděl a vždy to bylo v domácím prostředí. Jediný relativně vydařený duel byl v Přešticích, kdy jsme až do 90. minuty sahali po bodech a utkání jsme kolem 80. minuty mohli zlomit v náš prospěch, Takže věřím, že tentokrát se nám to konečně povede a v Přešticích nějaké body urveme,“ přeje si senzační skalp týmu, který vede z pozice trenéra exmariánskolázeňský trenér Stanislav Purkart.

Náročnou domácí jarní premiéru mají v áčkové skupině před sebou fotbalisté chebské Hvězdy. Do Chebu totiž dorazí Petřín Plzeň, tedy tým prošpikovaný nadějnými mladíky, který se drží po první části divizní soutěže na průběžné páté příčce.

„Čeká nás těžký začátek,“ upozorňuje stoper chebské Hvězdy Jiří Hucl na kvalitu soupeře z Plzeňska. Právě Hvězdu čeká v cestě za záchranou náročná jarní část, když potřebuje body jako sůl.

„Cíle jsou jasné, zachránit se,“ říká Hucl. Pro fanoušky, kteří na první jarní duel, který bude na programu v sobotu 12. března od 16.00 hodin, dorazí, jsou nachystány slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny. „Každý zápas bude důležitý, ale jsme dobře připraveni,“ hlásí z chebské kabiny jeden z nejzkušenějších hráčů.

BŘEZOVÁ SE POSTAVÍ V AZYLU KLADNU

První jarní domácí utkání má před sebou březovská Olympie, která však duel odehraje ve fotbalovém azylu na umělce sokolovského Baníku, kde bude hostit v úvodním kole jarní části Fortuna divize B SK Kladno, tedy třetí celek podzimní části, na který Březováci ztrácejí tři body.

„Bohužel nás před startem jarní části trápí marodka,“ zklamaně říká k prvnímu duelu březovský trenér Petr Peterka. Ten tak bude muset oželet služby hned několika klíčových hráčů. „V této situaci bude každý bod pro nás zlatý,“ upozornil trenér Olympie.

OSTROV MÁ PŘED SEBOU PRVNÍ VÝZVU

Napravit zpackaný podzim, to je cíl fotbalistů ostrovského FK ve druhé polovině Fortuna divize B. Do té vstoupí svěřenci trenérského triumvirátu ve složení Süttö, Filip, Micanka s jediným cílem, zachránit pro klub z Krušných hor divizní příslušnost. Hned na úvod mohou Ostrováci udělat razantní krok k záchraně, když se představí v neděli 13. března v 10.00 hodin na půdě pražského Meteoru, na který v tabulce ztrácejí sedm bodů.

„Bude to důležitý zápas, a to proto, abychom se udrželi bodově na dohled týmů před námi,“ upozorňuje na důležitost duelu ostrovský záložník Tomáš Bursík.

„Určitě to bude vyrovnaný zápas, jak vypovídá bilance s Meteorem,“ naráží vesměs na nerozhodné výsledky s pražským soupeřem ostrovský mladíček. „Věřím ale, že duel zvládneme a přivezeme co nejvíce bodů, přeje si Bursík závěrem nejlépe tříbodový zisk.

