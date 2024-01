Ve věku 74 let odešel místopředseda Českého atletického svazu Jaroslav „Jacek“ Přibáň. Jeho všestranná činnost sahala od trenéra, přes činovníka na všech úrovních, hlasatele na stovkách závodů, až po organizátora zájezdů na atletické akce či Velké ceny v jeho rodném Chebu. Jaroslav Přibáň se narodil 16. května 1949 v Chebu.

Do atletického nebe odešel Jacek Přibáň. | Foto: Daniel Seifert/Sport Seifert KVK

Přibáň, kterému v atletické rodině nikdo neřekl jinak než jeho pseudonymem Jacek, byl v mládí aktivním atletem a poté trenérem od roku 1979. Mezi jeho svěřence patřili Jiří Janoušek, Helena Zímová, Zbyněk Vinš či Tomáš Votava.

V Rudé hvězdě, později SKP Union Cheb působil desítky let, od roku 1978 byl předsedou klubu. Jako činovník působil od 90. let minulého století na různých úrovních atletického hnutí. Předsedal Sportovní unii Chebska, západočeské oblasti či Karlovarskému krajskému atletickému svazu. Od roku 1990 byl členem předsednictva ČAS, posléze členem ekonomické komise a od 2009 až do současnosti místopředseda ČAS.

Jeho hlas zná atletické publikum ve všech koutech České republiky, moderoval stovky atletických závodů, od malých akcí a ligových soutěží přes mistrovství republiky a mítinky Zlatou tretru či Memoriál Josefa Odložila až po halové mistrovství Evropy v Praze 2015 (na foto je z Velké ceny Tábora 2019). Fanoušky atletiky vozil se svou Cestovní kanceláří Briga na zájezdy na velké atletické akce, každoročně na curyšskou Weltklasse, ale také na evropské či světové šampionáty po starém kontinentu.

Ve svém rodném městě významně pomohl při revitalizaci levého břehu Ohře a zasadil se o vznik víceúčelového stadionu. Po „zlaté dráze“ se pak díky němu při Velké ceně města Chebu proháněly takové atletické hvězdy jako Zuzana Hejnová, Pavel Maslák či Kim Collins. Za svou práci převzal roku 2014 z rukou starosty Cenu města Chebu.

