Karlovarsko v Lize mistrů

V prvním předkole prestižní Ligy mistrů se VK ČEZ Karlovarsko utká s mistrem Rumunska CSM Arcada Galati. Předkolo bude na programu 21. a 23. září a 28. a 30. září. Pokud by se Karlovarsku v předkole nedařilo, po prohře by zamířilo do CEV Volleybal Cupu, kde by narazilo na pražské Lvy.

„Prodloužili jsme smlouvu do roku 2025 a z toho je vidět, že spolupráce funguje dobře,“ těšil se prezident VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný.

Co pro váš klub prodloužení kontraktu s klíčovým partnerem o další čtyři roky znamená?

Prodloužení sponzorské smlouvy se Skupinou ČEZ pro nás znamená hodně. Od vzniku našeho klubu jde o našeho generálního partnera, a tedy o jistotu a určitou stabilitu. Prodloužili jsme smlouvu do roku 2025, což i znamená, že je vidět, že spolupráce funguje dobře a my jsme u tak velké společnosti prošli sítem. Velmi mne to těší, děkujeme Společnosti ČEZ za takovou důvěru.

Jaké závazky plynou ze spolupráce pro vás?

ČEZ je jednou z největších firem v České republice. Dlouhodobá spolupráce s nimi nás zavazuje k tomu, že musíme dělat svoji práci dobře. A to ve třech rovinách: sportovně, tedy z hlediska výsledků, produktově čili marketing a v neposlední řadě hlavně vztahově, to znamená vytvářet zajímavé prostředí pro lidi.

Do jakých charitativních projektů se společně zapojujete?

Díky ČEZ jsme zapojeni do spousty charitativních projektů. Naposledy to bylo teď o víkendu při půlmaratonu RunCzech v Karlových Varech. Svou aktivní účastí jsme podpořili pečovatelské služby v Karlovarském kraji v rámci projektu Pomoc v nouzi. Bylo to přes aplikaci EPP – Pomáhej pohybem. Odběhli jsme to a naše naběhané body pomohou. Takže jsme prodloužení spolupráce s generálním partnerem vlastně oslavili vytrvalostním během.

Jak jste si populární mezinárodní půlmaraton v Karlových Varech na vlastní kůži užili?

Tento závod je super v tom, jak ho prožívá celé město a jak se lidi navzájem podporují. Běželi jsme s blokařem Vojtou Patočkou štafetu na 10+11 kilometrů. Myslím, že se nemáme jako neběžci za co stydět. Jen ta předávka, ta byla tragická.

Z pozice českých šampionů máte nárok na start v Lize mistrů. Může se na vás volejbalový fanoušek v nejprestižnější soutěži těšit?

I vzhledem k účasti v evropských pohárech je pro nás klíčové potvrzení spolupráce s ČEZ. Ligu mistrů opět hrát budeme, ale bohužel tentokrát jen v předkole. Čekají nás dokonce tři předkola a pak teprve případně základní část.

Loni jste přitom byli nasazeni přímo do hlavní soutěže Ligy mistrů…

Je to zvláštní. Studoval jsem systém nasazování a jde o započítávání výsledku před třemi až čtyřmi lety ve všech evropských pohárech. Úplně tomu nerozumím a nepřijde mi to spravedlivé. Nicméně s tím musíme pracovat. Budeme hrát tři předkola a zase je velmi zajímavé, že v každém kole, pokud budeme postupovat, narazíme na mistra nějaké země. Čili nejde o žádné nazdárky. Bude to velmi atraktivní.