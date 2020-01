Do druhé poloviny soutěžního ročníku vstoupili o víkendu dorostenci florbalového oddílu USK Akademik Cheb a dařilo se jim znamenitě. Chebští v hale ve Františkových Lázních byli stoprocentní, když si poradili s rezervou plzeňského FBC, ale také s Rokycany.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Akademici v prvním utkání turnajového dne narazili na rezervu plzeňského FBC. Chebští byli od úvodu lepším týmem, brzy si dokázali vypracovat náskok, o ten však zejména vinou individuálních chyb přišli. „Na můj vkus jsme dělali příliš chyb v obranné fázi, dostali jsme soupeře do hry,“ nechal se slyšet po utkání trenér Matěj Voborník. Jeho svěřenci však v poslední části zabrali, vedení strhli na svou stranu a zvítězili 6:3. „Vážím si vítězství, protože se nerodilo lehce. Musíme být lepší v koncovce, pak by to nebylo takové drama, a utkání musíme rozhodnout dříve, věděl Voborník. Ve druhém utkání ve městě horkých pramenů změřili síly s Rokycany. Před utkáním se očekával vyrovnaný boj, první duel těchto soupeřů v letošní sezoně totiž ovládli Rokycanští v poměru 6:5.