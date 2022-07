Po roce se do Varů do dostihu, který své počátky píše od roku 1899, vrací pro obhajobu loňského vítězství svěřenec trenérky Ivany Pejškové Orleano (ž. M. Laube). Pětiletý tuzemský odchovanec by v případě úspěchu vyrovnal trenérský rekord Zdena Koplíka, který Cenu města ovládl celkem čtyřikrát (pozn. red. v letech 2005, 2007 a 2008 s Torlusem, 2014 s Hidden Flamem).

Do boje o příčky nejvyšší by se na základě dosavadních výsledků měl zapojit bělouš Australien (ž. D. Liška). Ve dvou posledních startech podal velmi dobrý výkon. V jedničkové Velké květnové ceně doběhl třetí a ve slovenském listed dostihu druhý.

Loni umístěný v Českém i Slovenském derby Rex Of Thunder (ž. M. Demo) disponuje velmi dobrou třídou, což dokázal vítězstvím hned v prvním letošním startu v dostihu první kategorie.

V početně skromném, ale kvalitativně vyrovnaném poli je zajímavým koněm příslušník středotraťařské špičky a čekatel na premiérový kariérní triumf Ophelia`s Aidan (ž. J. Verner). Ve dvoukilometrovém dostihu, který je věnován karlovarskému rodákovi a jednomu z předních jezdců 80. let minulého století, bude na zaváhání mužských soupeřů spoléhat dámská dvojice Sparkle Shout – žákyně Sabina Mokrošová. Součástí sedmibodového programu bude také atraktivní mezinárodní dostih amazonek a rámcová steeplechase. V té bude mít velkou šanci na plný zásah duo reprezentantů Dostihové stáje Pegas Ho My God a Svenson.

Nedělní mítink začíná v půl druhé odpoledne a start úvodního dostihu je plánován o půl hodiny později. Diváci, kteří na závodiště nemohou dorazit osobně, celé dění mohou sledovat prostřednictvím on-line přenosu na internetovém portálu EquiTV.

Marcela Kozová