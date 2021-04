„Zpět na palubovku už se moc těším,“ prozrazuje s úsměvem atlet SC Start Karlovy Vary Jakub Süssenbeck, který propůjčuje maskotu Varů nejen v domácích bitvách svou identitu.

„Příznivcem klubu jsem nijak zvlášť nebyl, až po prvním vystoupení v podání maskota jsem se stal fanouškem tělem i duší,“ přiznává s úsměvem, že pořádně přičichl k volejbalu až po premiéře v roli maskota.

Právě při prezentování Plamínka při náborech, které Karlovarsko každoročně pořádá ve školách či školkách napříč Karlovými Vary, dostal nabídku, extraligovou.

„Prakticky jsem se tak dostal k roli maskota,“ vysvětluje. „Pomáhal jsem jako doprovod volejbalistů Karlovarska na školách při náboru, kde jsem byl úspěšný, a tak jsem dostal nabídku, jestli nechci dělat maskota přímo na extraligových zápasech,“ vrací se zpátky v čase Süssenbeck.

Atlet Jakub Süssenbeck propůjčuje maskotu Varů nejen v domácích bitvách svou identitu.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

„Už ho dělám něco přes rok,“ upřesňuje, jak dlouho se dělí o svou identitu s karlovarským maskotem. Jenže navléci si oblek maskota a starat se po celé utkání o to, aby diváci byli ve varu, není zadarmo.

„Určitě se u toho hodně zpotím,“ culí se. A jak vypadá den maskota před extraligovým utkáním?

„Den maskota není nijak zvláštní. Do haly dorazím tak hodinu před utkáním, převléknu se, trochu rozcvičím a pak jdu rozdávat letáky fanouškům. Skvělé na tom je, že mohu být přímo na palubovce, když hráči nastupují, a se všemi si plácnout,“ chválí si možnost pobytu na palubovce s hráči Karlovarska.

Taneční kreace, povzbuzování a hlavně zábava, to je hlavní úkol maskota, aby se diváci během utkání nenudili.

„Je čistě na mně, co při zápase předvedu, důležité je, abych pobavil diváky, to je nejdůležitější,“ upozorňuje, co je v roli maskota hlavní úkol.

Kdo by si myslel, že role maskota začne jen navléknutím obleku a posléze skončí jeho odložením, by se mýlil. „Koukám na různá videa ostatních maskotů, abych byl co nejlepší,“ poukazuje Süssenbeck, na to, že stále musí držet s konkurencí důležitý krok.