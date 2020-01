71. Tolik branek přineslo o víkendu sedmé pokračování Evropák okresního přeboru mužů ve futsale v drahovické sportovní hale.

To dělalo v pěti odehraných zápasech úctyhodný průměr, a to 14,2 branky na jedno utkání. Nejvíce se o to zasloužila karlovarská Dvorana, které okresní los postavil do cesty kolovský Ajax.