/FLORBAL/ Florbalisté USK Akademik Cheb ovládli v právě skončené sezoně Karlovarskou a Plzeňskou ligu mužů, když po několika letech, mohli slavit postup do vyšší soutěže.

Florbal. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Vydařený ročník uzavřeli florbalisté Akademiku před zraky svých fanoušků. Slušně zaplněná hala sledovala poslední soutěžní utkání ročníku, kdy se svěřenci chebského trenéra Pavla Janečka postavili Sokolovu a Slavii Plzeň. A loučení to bylo úspěšné, když florbalisté z Chebu smetli Sokolov v poměru 17:1, plzeňský výběr pak v poměru 7:2, když následně obdrželi vítězný pohár.

„Jsem rád, že jsme ročník zakončili vítězně. Navíc před našimi fanoušky, kterých se na závěr sešlo docela dost,“ pochvaloval si po posledním utkání v ročníku kapitán Akademiků Jan Kirchman. Chebský výběr navíc udržel svou domácí neporazitelnost, která trvá již dva roky. Navíc ovládl osm posledních zápasů soutěže.

„Podařilo se nám omladit tým, vsadili jsme na velké množství našich odchovanců, které už od útlého věku trénoval Matěj Voborník, za což mu patří velký dík. Nyní jsme z toho profitovali,“ poukazoval jeden z nejzkušenějších hráčů Chebu.

A právě ve výchově mladých odchovanců vidí cestu do budoucna. „Máme tu teď hodně slušnou partu, mladí se mixuje se zkušenostmi a letos to šlapalo. Věřím, že na to navážeme i do budoucna,“ přeje si Kirchman. Kromě party se pod letošní úspěch, podepsaly významně jisté výkony Lukáše Heczka. Zkušený strážce svatyně si v Akademiku odkroutil třináctou sezonu.

„Šíša byl skvělý, jako každý rok. S přibývajícími zkušenostmi zraje jako pověstné víno, ale chtěl bych poděkovat celému týmu, všem klukům za to, jak celý rok odpracovali. Byl to týmový úspěch,“ upozorňoval Kirchman.

Po skončené sezoně se s chebským dresem rozloučil po čtyřech letech hrající trenér Pavel Janeček a Dalibor Berka. „Pavel tady zanechal kus práce, my mu za to jménem celého klubu děkujeme a do budoucnosti přejeme hodně štěstí zdraví a životních úspěchů,“ vzkazoval dodatečně za chebskou kabinu lídr USK. Akademik čeká v příštím ročníku vystoupení v Regionální lize, ale postupem času, chce navrátit do Chebu florbalovou divizi.

