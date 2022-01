To se také týká hráčů A-týmu FB Hurrican Karlovy Vary, kteří usilují o udržení v elitní čtyřce, jež zajišťuje start čtvrtfinále na domácím hřišti.

Karlovarské hochy však nečeká nic jednoduchého. Dnes, tedy v sobotu 29. ledna, se představí od 18.00 hodin ve Středočeském kraji na palubovce Kanonýrů Kladno.

Hurricani nezvládli závěr a prohráli s Bulldogs Brno

Karlovarským hráčům se na Kladno v posledních letech daří, v lize nepoznali porážku již sedmkrát v řadě. Naposledy v listopadu v hale míčových sportů slavili Varáci výhru 6:5 po samostatných nájezdech.

Na palubovce Kanonýrů se představí karlovarský výběr po více než dvou letech, poslední utkání se totiž datuje do ledna roku 2020.

Právě bitva s Kladnem bude pravděpodobně rozhodující v boji o umístění v nejlepší čtyřce první části ligové soutěže. Pokud ji tým z lázeňského města zvládne, bude mít velkou šanci svou pozici udržet.

Porážka by naopak karlovarské vyhlídky na elitní čtyřku pořádně zkomplikovala, když by o ni museli bojovat až do závěrečného kola základní části.