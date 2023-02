Florbalisty Varů čeká náročný závěr týdne, prověří je Bohemians a Sparta

/FLORBAL/ Do konce základní části florbalové Livesport Superligy zbývají pouhá čtyři kola. Dvě z nich čekají hráče FB Hurrican Karlovy Vary v závěru týdne, kdy se dvakrát vypraví do hlavního města, přesněji do Unyp Arény, kde se obě utkání odehrají, když se střetnou s Bohemians a Spartou. Karlovarský výběr tak má poslední možnost vyladit svou formu na play down, ve kterém bude usilovat o udržení v nejvyšší florbalové soutěži.

FB Hurrican Karlovy Vary čekají dvě náročná utkání s Bohemians a Spartou. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi