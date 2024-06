Florbal v Chebu zažívá v posledních letech velký boom, florbalový Akademik Cheb na florbalové mapě dává o sobě stále hlasitěji říct. A nadcházející soutěžní ročník bude vskutku průlomový. Chebští do soutěží pod hlavičkou Českého Florbalu pošlou rekordní počet týmů. Poprvé v historii klubu bude mít obsazení ve všech věkových kategoriích, kompletní mládežnická struktura je velkým milníkem.

V Chebu se bude hrát premiérově celostátní 1. liga dorostenců. | Foto: USK Akademik Cheb

Jednou z novinek je fakt, že se v Chebu, poprvé v historii bude hrát celostátní 1. liga dorostenců. Akademik tak poprvé v historii bude mít v celostátních soutěžích dvojí zastoupení. Kromě divizního A-týmu právě dorost.

Vedení Akademiku si stanovilo dorosteneckou kategorii jako prioritu nejbližšího soutěžního ročníku. Jádro týmu budou tvořit silné ročníky 2009/2010. Jsou to hráči, kteří povětšinou začali s florbalem před dvěma roky v kategorii starších žáků.

„Vnímáme obrovský herní progres. Pro rozvoj klubu a hráčů je důležité se utkávat na celostátní úrovni, s kvalitními soupeři, aby byl jejich přechod do juniorů a případně poté do mužského florbalu co nejsnadnější,“ objasňuje důvody k volbě celostátní soutěže šéftrenér mládeže USK Matěj Voborník.

Akademici v uplynulém ročníku skončili v regionální 2. lize druzí, přesto postup přijali. „Ve 2. lize jsou menší kluby, případně „B“ týmy. Soutěž by nás směrem do budoucna nikam neposunula,“ myslí si Voborník. A přeci jen bude mít Akademik v regionální soutěži zastoupení v podobě rezervy. „Rozhodli jsme se letos přihlásit „B“ tým, protože máme v kategorii nějakých 25 hráčů a také to můžeme doplňovat staršími žáky.“

Ten u týmu bude působit jako hlavní trenér, k ruce bude mít dva asistenty. Opět opráší spolupráci s již tradičním parťákem Vojtou Hůdou, trenérem brankářů zůstává Pavel Erhart. Nově budou mít k ruce odchovance USK a hráče „A“ týmu Jana Žuka.

„Rozšířili jsme realizační tým, chceme k tomu přistoupit maximálně zodpovědně, zajistit hráčům maximální servis pro jejich výkon. Vnímáme, že výkonnostní skok bude značný a je to pro nás velká výzva,“ říká Voborník před startem sezony.

To, že Akademiky v sezoně nečeká procházka růžovou zahradou, je holý fakt. Vždyť v 1. lize dorostenců hraje opravdová florbalová smetánka České republiky. Za zmínku stojí Tatran Střešovice, FBC Liberec, Mladá Boleslav či Klokani – Pražští Bohemians. Ze západu Čech se soutěže účastní tradičně silné plzeňské trio – FBC, Gorily a Slavie. Karlovarský kraj bude mít v soutěži dvojí zastoupení. Kromě nováčka, kterým je Akademik také karlovarské Hurricany. „Těšíme se, už, aby sezona začala,“ říká s úsměvem Vojta Hůda, jeden z trenérů.

Před podáním přihlášky do 1. liga musel Akademik splnit plno byrokratických záležitostí a povinností. Pro malý klub z Karlovarského kraje žádný lehký úkol, přesto ho zvládl. „Museli jsme splnit podmínku o počtu vyškolených rozhodčích, dále mít kompletní mládežnickou strukturu, což byl pro nás velký krok. Takže jsme udělali nádoby, sehnat trenéry, vyškolit trenéry. Zkrátka hodně mravenčí práce,“ přibližuje proces před podáním přihlášky předseda florbalového oddílu Jan Kirchman.

Dorostenecká první liga je rozdělena do dvou skupin – Zápas a Východ. Akademici budou nastupovat ve skupině Západ, která je rozdělena dále do tří skupin. „Budeme začínat jako nováček ve třetí skupině. Hraje se turnajovým systémem,“ odkrývá karty před startem soutěže Kirchman.

Do startu soutěže zbývají přibližně tři měsíce, Akademici zahájili přípravu, kterou berou zodpovědně. Na hráče v úvodním tréninku čekaly vstupní testy. „Budeme trénovat až do startu soutěže 3x v týdnu. Během léta přibyde jeden trénink v posilovně Better Fitness, kde se nám budou věnovat kondiční trenéři,“ představuje novinku Voborník. „Chtěli jsme zapojit i silovou část přípravy před odborným vedením, proto padla tahle volba.“ Do haly se tým přesune v srpnu.

Chebští mají nabitý program, na začátku července je čeká tradiční zastávce na Prague Games. V srpnu pak čeká závěrečné měření sil před startem soutěže v Plzni, kde se tým zúčastní Gorila Cupu. „Oba turnaje jsou přípravou pro nadcházející ročník. Na Gorila Cupu bude většina týmů, které nás v sezoně potkají. To pro nás bude dobrá prověrka,“ slibují si trenéři.

V srpnu, měsíc před úvodním buly v soutěžním ročníku čekají Akademiky také přípravné zápasy, soupeři zatím nejsou jasní. „Všechno ladíme, budeme to domlouvat. Samozřejmě bychom chtěli někoho, se kterým se potkáme v soutěži.“

Aby toho v nabitém programu nebylo málo, v červenci na chebskou posádku čeká pětidenní soustředění na Přimdě. V městečku v Plzeňském kraji, pod zříceninou hradu bude pro 40 hráčů připravený bohatý program, věnovat se jim bude pět trenérů.

Úvodní kolo dorostenecké elitní soutěže by mělo začít v polovině září v Chomutově, domácí turnaj čeká USK v polovině měsíce prosince, druhý pak na konci února.

Jan Václav, Daniel Seifert