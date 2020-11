„Od září se nám naplno rozběhla členská sekce a asi nikdo netušil, jak moc využívaná v následujících týdnech bude,“ pochvaluje si manažer klubu Lukáš Grundler.

Přes členskou sekci komunikují hráči se svými trenéry, dostávají od nich individuální tréninkové plány a další informace spojené s možnými aktivitami v této nelehké době.

Zdroj: Archiv FB Hurrican Karlovy Vary

„Především v první vlně byly napříč sporty oblíbené on-line tréninky, no a my jsme je rozběhli nyní. Každý týden se koná florbalový trénink, který je otevřen pro všechny hráče nevýkonnostních kategorií,“ přibližuje dění v klubu během florbalové pauzy Grundler.

A právě on-line tréninky mají velký ohlas, když se do nich zapojily i partnerské kluby hurricanů DDM Ostrov, TJ Plamen Chodov či TJ Batesta Chodov.

„Tréninková jednotka se skládá ze dvou částí, v té první se vždy jeden z hráčů karlovarského A-týmu zaměřuje na rozvoj individuálních dovedností, především práci s florbalkou, v té druhé pak hráči pod vedením některého z našich trenérů rozvíjí své pohybové dovednosti,“ prozrazuje náplň on-line tréninků Grundler.

Ale to není ze strany karlovarského klubu vše, přichystal i jednu novinku.

„Jde o populární hru geocaching, v překladu jde o hledání takzvaných kešek. V okolí Karlových Varů jsme připravili tři okruhy, kde na všechny hledače čekají schované kešky, které musejí podle GPS souřadnic najít a poté nám poslat fotku,“ vysvětluje Grundler.

Zdroj: Archiv FB Hurrican Karlovy Vary

A právě nový projekt se setkal hned od úvodu s velkým ohlasem. „Proto jsme se rozhodli ho rozšířit i do Ostrova a Chodova. A kdoví, možná se budete moct brzy těšit i na další trasy v Karlových Varech,“ vypočítává manažer klubu.

Další novinkou v táboře hurricanů je běžecká výzva VARYFamily. „Pro ty, kterým pohyb chybí, jsme přichystali další výzvu, a to o nejpilnějšího běžce. Soutěž nemá žádné omezení a je určena pro všechny, kdo rádi běhají. Pravidla jsou jasná, uběhnout za měsíc co nejvíce kilometrů. Tabulka se již začíná rozrůstat a první kilometry naskakují, tak se zapojte i vy. K připojení do běžecké výzvy potřebujete mít nainstalovanou aplikaci Endomondo,“ upozorňuje Grundler.

Zdroj: Archiv FB Hurrican Karlovy Vary

Dalším projektem navazuje FB Hurrican Karlovy Vary na jarní hru „Chci se stát borcem“. „Pro nynější soutěž jsme ve velké míře použili staré cviky, případně doplnili několika novými. Pravidla jsou tentokrát trochu pozměněna, v každé sérii je několik cviků, a dokud hráč nesplní daný cvik, nedostane se na další. Pokud ho zvládnou, získají odznak dle splněné úrovně. Zlepšovat se mohou i v již splněném úkolu, až do doby, než získají diamantový odznak,“ dodává Grundler závěrem k dalšímu projektu, který přichystal karlovarský klub pro své hráče.

Více informací o novinkách či sportovních projektech naleznou zájemci na klubovém webu hurricanů www.florbalkv.cz.