Florbalisté chebského Akademiku uspěli o víkendu na severu Čech. V divoké přestřelce porazili ve 12. kole divize A rezervu ústeckého Florbalu, kterou porazili 10:7, čímž si tak připsali na divizní účet čtvrtou výhru v řadě.

Florbalisté Akademiku uspěli na palubovce rezervy Ústí, kde dosáhli na vítězství 10:7. | Foto: USK Akademik Cheb

Geograficky dělilo oba soupeře 160 kilometrů, v tabulce to bylo však mnohem méně. Mezi divizními soky byl rozdíl pouhého bodu a tomu nasvědčovalo také celé utkání. Ústí nastupovalo do utkání po vysoké prohře v Kadani, to Chebští patří k týmům s nejlepší aktuální formou v celé divizi. „Chtěli jsme navázat na předchozí výsledky, které nám vlily čerstvou krev do žil,“ říkal ještě krátce před začátkem utkání kapitán USK Jan Kirchman.

To ještě zřejmě netušil, jak těžká šichta ho nedaleko dolů v Ústeckém kraji čeká. Ústí si totiž během úvodní dvacetiminutovky vypracovalo nadějné vedení 3:1. „Do zápasu se vstoupilo vlažně, soupeř měl kvalitu a zkušenost, svou chytrou hrou nám dělal problémy celý zápas,“ hodnotil utkání po závěrečném hvizdu trenér David Vorlíček. Na trenérova slova navázal také útočník Jan Skopový.

„Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Dostali jsme spoustu zbytečných branek a brzy prohrávali. Ústí má kvalitní, zkušený tým a naše chyby trestalo.“ Během první třetiny trenéři Chebu stáhli hru na dvě lajny, což přineslo brzy kýžené ovoce. Akademik vývoj skóre obrátil na svou stranu, Severočeši se však nenechali zahanbit a vteřinu před koncem prvního dějství srovnali krok zásluhou velezkušeného útočníka Jindry Grosse.

„Od druhé třetiny jsme převzali otěže zápasu, bylo to pro nás velmi těžké utkání. Byli jsme ovšem lépe připraveni fyzicky, Ústí se snažilo bránit v bloku a trestat naše chyby,“ hodnotil bitvu na severu Čech Matěj Voborník. S přibývajícím časem Akademik přidával na otáčkách, ve skóre se to však dlouho neprojevovalo a vyrovnané utkání mohlo skončit všelijak.

Psala se 57. minuta utkání, když hosté rozjeli svou další útočnou akci, na jejímž konci byla nefalšovaná radost. Matěj Voborník nasměřoval tým k dalšímu tříbodovému zisku, ten Akademici potvrdili dvěma brankami do prázdné branky při hře domácích bez gólmana. „Strašně důležité body,“ měl jasno po vyrovnaném střetnutí Kirchman.

Akademik tak bodově navázal na předchozí utkání, čímž vykazuje výbornou aktuální formu a ofenzivní síla budí respekt. Další hattrick si připsal ofenzivní klenot USK Daniel Macek. Akademik po sérii čtyř výher v řadě opět poskočil v divizní tabulce, aktuálně mu po dvanácti kolech patří sedmá příčka, se kterou může u nováčka panovat spokojenost. Nabitá tabulka však je velkým varováním a hráči se sovičkou na prsou nesmí usnout na vavřínech.

„Stále chceme tvrdě pracovat a pořád se zlepšovat. Jdeme s pokorou do každého dalšího zápasu, ve kterém chceme bodovat. Primárně chceme divizi udržet, to je hlavní cíl a tomu vše podřizujeme,“ netají se Voborník.

Dobrá parta, týmové pojetí, momentální forma, pohoda, sebevědomí a ofenzivní síla nyní ukazuje na možnosti chebské družiny. V chebském brankovišti nyní navíc předvádí jisté výkony Tomáš Bartůšek, který roste každým dalším zápasem a splácí tak důvěru trenérům. „Bárty nás drží,“ zněla závěrem slova chvály z úst spoluhráčů.