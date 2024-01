Florbalisté chebského Akademiku mají za sebou úspěšný výjezd. Výběr trenérů Patrika Horáka a Davida Vorlíčka uspěl v 19. kole divize A v bitvě tabulkových sousedů v Litvínově, odkud si odvezl výhru 8:4, čímž se Chebané výrazně přiblížili k záchraně.

USK Akademik Cheb. Ilustrační foto. | Foto: USK Akademik Cheb/Ondřej Janák

Úvod utkání patřil Akademiku, který využil vlažného vstupu Severočechů do utkání a dostal se do dvoubrankového vedení. „Byl to jeden z klíčových momentů zápasu,“ poukazoval chebský trenér David Vorlíček.

Akademik tak zvládl první dvacetiminutovku důležité bitvy, když šel do kabin s vedením o dvě branky. Na straně domácích zlobil zejména nejproduktivnější hráč celé soutěže Jaroslav Rybka. Na vše však nestačil.

Chebští svou spanilou jízdu v Litvínově psali i během druhé třetiny, v té odrazili největší nápor Bivojů, když se domácí dostali na dostřel. Dvakrát trestali v početní nevýhodě. „Říkáme si to pořád dokola, že nesmíme být vylučovaní. Musíme se tomu vyvarovat do dalších zápasů. Tentokrát nás to nemusí mrzet, protože jsme vstřelili dvě branky v oslabení. To bylo strašně důležité,“ říkal po utkání chebský kapitán Jan Kirchman.

Za stavu 6:3 pro hosty se šlo do třetí třetiny, ale bitva o šesté místo nebyla ještě rozhodnutá a fanoušci v hale čekali na její rozuzlení. Akademici větší drama nepřipustili, když na jedinou trefu domácích bleskově odpověděli. Závěrečný nápor Litvínova nepřišel, Chebští tak odvezli do Chebu důležité tři body. Bivoje přetlačili i podruhé v sezoně, bodovali ve třetím utkání v řadě a poskočili na šestou příčku. Nejlepší od začátku letošního ročníku. Úspěšná oslabení, bojovný týmový výkon a chuť po vítězství. To byla pojítka k zisku dalších divizních bodů, které Akademik nasměřovali k záchraně.

„Od začátku zápasu bylo vidět, že jsme o něco lepší a rychlejší. Litvínov zaskočily dvě rychlé branky. Tím se Litvínov tlačil více do útoku, pak tu byl odskok na 4:1 pro nás. Pak přišla klasická chebská chvilka, kdy jsme dostali dvě nešťastné branky, do toho vyloučení, za které bych kluky nekáral. Tahali tam za záchrannou brzdu, naopak dvě vstřelené branky v oslabení poukazují na to, kdo v utkání víc chtěl. Kluci utkání odehráli velmi dobře, získali jsme zasloužené tři body,“ dodal k utkání Vorlíček.

Definitivní tečku v podobě záchrany mohou udělat Akademici v následujícím utkání, kdy ve 20. kole přivítají na své palubovce rezervu chomutovského FBC. „Můžeme se definitivně zachránit v divizi. Bude to hezký zápas plný branek. Chtěl bych všechny srdečně pozvat, aby byli u toho,“ zve fanoušky USK na další kolo divize zkušený univerzál Petr Kleiner. Úvodní buly bude na programu v sobotu 3. února v 18. hodin v hale chebské Lokomotivy.