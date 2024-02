Florbalisté USK Akademik Cheb mají před sebou předposlední vystoupení v áčkové divizi. V neděli 11. února se představí ve 21. kole od 18.00 hodin na palubovce třetích Kralup.

USK Akademik Cheb. Ilustrační foto. | Foto: USK Akademik Cheb/Ondřej Janák

Chebský výběr zužuje velká marodka a tak zamíří do středních Čech v řádně okleštěné sestavě.Akademici totiž neuspěli u soupeře s přesunutím duelu na jiný termín. „Co k tomu říct, situace je taková jaká je,“ krčil rameny chebský kapitán Jan Kirchman. Do Kralup s týmem neodcestuje brankář Bartůšek a hráči Kleiner, Smolka, Hykš, Havránek, Macek, Kugel, Muller. Nejisté jsou starty Skopového, Vojíře a Horkého.

Florbalisté ze západu Čech však zamíří k utkání uvolněni, jelikož si s předstihem splnili předsezonní cíl, kterým bylo udržení divizní příslušnosti. „Jsme samozřejmě rádi, že jsme to zvládli. Cíl jsme splnili, teď se můžeme pokusit o zázrak,“ říká před duelem s Kralupy Kirchman.

Chebský výběr může dosáhnout v divizní soutěži také na florbalový bonus, kterým je postup do play-off, ale k tomu potřebuje vyhrát zbylá dvě utkání a doufat v souhru výsledků v ostatních divizích. Ve svých rukou to nemají, přesto se o historickou šanci, která je v rovině teorie chtějí porvat.

„Motivace na play-off tu samozřejmě je. Chceme skončit v první polovině tabulky. To by byla pro kluky odměna za náročnou sezonu, Tým to měl opravdu těžké letos,“ poukazoval chebský trenér David Vorlíček. Kralupy již mají s předstihem zajištěnu účast v play-off, čímž mohou ve zbylých utkáních ladit formu pro nadstavbovou část sezony.

Středočeši jsou aktuálně na třetí příčce, když získali 43 bodů. Ofenziva kralupských florbalistů budí respekt, nastříleli totiž 178 branek, což je nejvíce v celé divizi. V dresu Kralup se prohání hned čtyři hráči, kteří zaznamenali již přes třicet kanadských bodů, jmenovitě Kristián Malík, Jan Michálek, Adam Carvan a Jakub Mánek. „Do Kralup jedeme s respektem, ale bojovat o tři body. Vždy chceme porazit a potrápit favorita. Nejsme tým, co zaleze a čeká,“ říká před nedělním duelem kouč USK.

A co očekává od svého soupeře? „Čekám mnohem lepší florbal, než předvedli Vlci v Chebu. Více napadání, oni musí a my můžeme. Mají dobré přesilovky a hodně kvalitních hráčů,“ vypočítával Vorlíček.

Akademici i přes velkou marodku pojedou do Středočeského kraje s výbornou formou. V roce 2024 byli bez bodu pouze jednou. To hned v prvním utkání roku prohráli na půdě Kadaně. Od té doby získali body ve čtyřech po sobě jdoucích utkáních. Poslední tři dokonce dokázali vyhrát za tři body. „Nálada v kabině je dobrá,“ přiblížil atmosféru v kabině obránce Jan Žuk.

Nejproduktivnějším hráčem USK je stále Daniel Macek, který posbíral 38 kanadských bodů, druhý je Jan Smolka a třetí Jan Skopový. Mezi střelci vévodí též Macek s 21 přesnými zásahy před Smolkou a Hykšem. Na hranici deseti branek budou ve zbytku sezony útočit univerzál Vojta Hůda a kapitán týmu Jan Kirchman, kterému chybí dvě trefy.

První vzájemné střetnutí v této sezoně vyšlo Akademikům. Ti na své palubovce hnáni svými fanoušky vyhráli 10:5. Výhru USK tehdy režíroval pětibodový Jan Smolka, který si k hattricku připsal ještě dvě asistence.