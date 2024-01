Florbalisté chebského Akademiku zamířili k prvnímu utkání nového roku na palubovku lídra divize A Kadaně v řádně okleštěné sestavě. Trenéři David Vorlíček a Patrik Horák, tak museli oželet služeb deseti hráčů. A toho Kadaň dokázala využít, když si na účet připsala i přes bojovný výkon chebského výběru pohodovou výhru 11:4.

USK Akademik Cheb. Ilustrační foto. | Foto: USK Akademik Cheb/Ondřej Janák

„Měli jsme opravdu velkou absenci, ale to je život a sport,“ nehledal po utkání výmluvy chebský kouč David Vorlíček. Naopak poprvé v dresu USK se představili tři nové tváře. Na měsíční hostování přišel Dominik Vorlíček a po letech se sešel v jednom týmu se svým otcem Davidem.

Dále do konce sezony vyztužili řady Akademiku Ondřej Ančinec a Jan Mašát, oba zamířili do Chebu na hostování z Karlových Varů. „Kluci to měli těžký. Viděli se v Kadani poprvé, hráli spolu druhou lajnu. Šance si vytvořily, což bylo fajn. Jsem rád za jejich pomoc, jinak bychom zápas museli odehrát v sedmi lidmi,“ poukazoval Vorlíček.

K trenérovým slovům se připojil také zkušený univerzál Jan Kirchman, jehož levou ruku opět lemovala kapitánská páska. „Kluci se rychle adaptovali, neměli to vůbec lehký. Odmakali to, musím je pochválit,“ hledal pozitiva po utkání, ve kterém jeho tým prohrál potřetí v řadě. V někdejším královském městě Kadani přivítala chebský celek slušně zaplněná hala a favorizovaný soupeř. Na palubovce byl k vidění vyrovnaný zápas plný velkých šancí, domácí svého soupeře na úvod zaskočili a hned v první minutě se ujali vedení.

Poté si hosté vybojovali možnost dvou přesilových her, proměnit se nepodařilo ani jednu. Do šaten se tak šlo za stavu 1:0. I ve druhém dějství začala lépe Kadaň a odskočila na rozdíl dvou branek. Chebští se nenechali zahanbit, snížení přišlo z hole Petra Kleinera.

A zanedlouho srovnal Kirchman, když využil příhry Janka Skopového. „Když jsme srovnali na 2:2, což bylo přibližně v polovině zápasu, byli jsme v euforii. Věřili jsme, že to obrátíme. Pak jsme ale dostali laciné branky a Kadaň si utkání zkušeně pohlídala, nepustila nás zpátky do zápasu,“ mrzelo kapitána Akademiku.

Od vyrovnání do konce druhé třetiny byli úspěšní pouze hráči Kadaně, když si vytvořili pohodlný polštář v podobě čtyř branek a složili základ k tříbodovému zisku. „Myslím si, že Kadaň nebyla o tolik lepší,“ shodli se hráči USK po utkání.

V poslední třetině už Akademiku docházely síly, Kadaň přidávala branky a drama nepřipustila. Připsala si do tabulky další tři důležité body. „Hráli jsme to, na co jsme měli. Těžký hodnotit, kluci na hřišti nechali všechno,“ začal dlouhé hodnocení po závěrečném hvizdu kouč Chebu.

„Mrzí mne, že nás nebylo na tři lajny. Když jsme Kadaň napadali, měli problémy. To ale nemůžeme zvládnout celý zápas, na to nemáme síly. Kadaň nebyla o tolik lepší, aby se nedal přivést lepší výsledek. Jejich nahazování přes celé hřiště vzduchem byl spíš tenis, než florbal. Všem patří díky za odvedené výkony,“ doplnil Vorlíček.

Z porážky pochopitelně radost neměl, to, že mohl koučovat opět po letech svého syna, bylo příjemné zpestření.

„Vždy je to pro mne super pocit. Vím, co umí a dokáže. Už, když jsem šel v Chebu na první trénink, věděl jsem, že se tu sejdeme a pomůže nám. Hned jsem ho přemlouval k hostování na celou sezonu, ale je to charakter a drží slib, co dal v Neratovicích,“ řekl na adresu svého syna a nové posily.

Přes vysokou porážku 11:4 se Chebští nemají za co stydět. Na palubovce jednoho z favoritů odehráli slušné utkání. „Byť tomu výsledek utkání neodpovídá, zápas byl velmi vyrovnaný. Vypracovali jsme si velké množství gólových šancí, avšak jsme je na rozdíl od Kadaně nepotrestali. V tom byl velký rozdíl,“ řekl po utkání se vztyčenou hlavou kapitán USK.

Akademici zapsali třetí porážku v řadě, nemají ale příliš času se v další prohře vrtat. Vždyť již v sobotu hrají další utkání. Poprvé v roce 2024 navíc na domácí palubovce haly Lokomotiva, kdy od osmnácti hodin přivítají FbC Barracudas Slaný, momentálně třetí tým divize.

FBC DDM Kati Kadaň – USK Akademik Cheb 11:4 (1:0, 5:2, 5:2). Branky: 1. Mikuláš Kulík, 25. Bořek Dundr, 33. Erik Štěrba, 34. Jiří Prokop, 35. Patrick Lenke, 36. Dominik Šebek, 47. Lukáš Lukavec, 47. Marek Pokorný, 56. Erik Štěrba, 57. Mikuláš Kulík, 60. Marek Pokorný – 26. Petr Kleiner, 31. Jan Kirchman, 53. Jan Skopový, 58. Jakub Vojíř. Rozhodčí: Václav Lauda – Josef Heřmánek. Vyloučení: 4:0. Bez využití. Diváci: 213. (sei, vac)