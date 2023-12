Florbalisté USK Akademik Cheb budou mít i druhý advent napilno. Družina poskládané kolem trenérů Davida Vorlíčka a Patrika Horáka zamíří v neděli 9. prosince na horkou půdu lídra soutěže, pražských Wizards.

Florbalisté chebského Akademiku porazili Olymp 4:3. Teď mají před sebou výjezd do Prahy. | Foto: USL Akademik Cheb

Ti letos divizní sezonou prochází jako nůž máslem a v dosavadním průběhu prohráli pouze dvakrát. K tomu zapsali hned jedenáct výher a vyhřívají se na čele divize. Potvrzují tak předsezónní předpoklady, že budou mířit vysoko, zřejmě i k branám Národní ligy.

„Abych byl upřímný, přijde mi, že Wizardi hrají florbal, který přesahuje hranice divize. Jsou o level uskočení. Mají kvalitní tým, hrají skvěle, vyspělý florbal,“ nešetřil chválou na adresu nedělního soupeře chebský univerzál Matěj Voborník. O tom, že by jel se spoluhráči do Prahy jenom na výlet a splnit povinnost odehrát utkání nechce ani slyšet. „Přistupujeme ke každému utkání s naprostou pokorou a respektem k soupeři. Teď jsme ale na vlně, ověřili jsme si, že můžeme hrát s každým a toho chceme využít v dalších zápasech. Jedeme do Prahy vyhrát a prodloužit sérii vítězství,“ říká odhodlaně Voborník.

S jakou taktikou pojedou Chebští do haly v Kunraticích? „To je na trenérech, co vymyslí,“ pousmál se kapitán týmu Jan Kirchman, který vyhlíží bitvu s vedoucím celkem soutěže a ví, že ho v hlavním městě čeká perná šichta. „Musíme tvrdě pracovat celý zápas, vyvarovat se vyloučení a trestat nabídnuté šance,“ je si vědom možného receptu k úspěchu v utkání.

Jeho tým se bude opět moci spolehnout na Tomáše Bartůška, který v brankovišti USK čaruje. Do sestavy by se po jednozápasové absenci měl vrátit nejproduktivnější hráč týmu Daniel Macek. Naopak trenéři nebudou moci počítat se zkušeným Petrem Kleinerem, Vojtou Hůdou a dlouhodobě laborujícími Janem Kugelem a Jakubem Novákem. Akademici cestují do matky měst a nálad posilněni pěti vítězstvími v řadě, lepší formou nedisponuje žádný celek v divizi. Poslední porážka chebského mančaftu se datuje k 28. říjnu, kdy tým prohrál v Děčíně. Od té doby sbírá pouze tříbodové výhry. Zdvižený prst pro Pražany.

Menší kaňkou pro Wizards byla porážka v posledním kole, kdy podlehli v poměru 9:4 Barracudas. Tým z hlavního města však letos neprohrál dvě soutěžní utkání v řadě a tuto statistiku bude chtít potvrdit i na domácí palubovce, kde je stoprocentní.

Všech šest domácích utkání totiž dokázal vyhrát. Lídrem týmu je Karel Smutný s 28 kanadskými body nejproduktivnější hráč, který je zároveň se 16 vstřelenými brankami také nejlepším střelcem svého týmu. Wizards zdobí týmové výkony, vždyť dostali pouze 67 branek. A v této statistice jsou nejlepší v celé soutěži, k tomu nasázeli úctyhodných 111 branek, což je staví do role druhého týmu ve statistikách. Statistiky zní vcelku jasně, Wizardi jsou velký favorit utkání.

První vzájemný zápas obou soupeřů vyzněl lépe pro Pražany, kteří si duel v chebské hale naprosto podmanili. Brali tři body za jednoznačné vítězství 11:3. Každá série však jednou končí. Ovládnou Wizardi i druhé vzájemné měření sil a uhájí svojí tvrz, případně nájezdníci z Karlovarského kraje rozšíří sérii vítězství a získají cenný skalp lídra soutěže?

