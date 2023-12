Divizní florbal po týdenní odmlce opět v Chebu. Akademici se na domácí palubovku vrací po úspěšné severské misi, kdy v posledním kole porazili rezervu Ústí nad Labem. „Důležité body, těžký zápas. Jsme spokojeni se ziskem tří bodů,“ stručně zhodnotil úspěšné počínání na severu Čech kapitán Jan Kirchman a již upřel myšlenky k nejbližší bitvě. Tu svedou Akademici v sobotu 2. prosince od 18.00 hodin doma s pražským Olympem, souboj dvou nováčků bude velmi důležitý směrem k závěru sezony.

Florbalisté Akademiku přivítají v bitvě nováčků v hale Lokomotivy Olymp Praha. | Foto: USK Akademik Cheb

„Očekáváme vyrovnané utkání plné osobních soubojů. Olymp si na nás bude věřit, v Praze jsme s nimi prohráli. To však neví, co je v Chebu čeká. My se budeme prát o každý míček a věřím, že uspějeme. Chceme navázat na posledních pár utkání, kdy jsme pokaždé dokázali bodovat,“ směřuje svůj zrak k utkání chebský kapitán.

Pražané přicestují na západ Čech posilněni dvěma vítězstvími v řadě. Navíc v posledních pěti zápasech hned třikrát bodovali. Tým z hlavního města táhne zejména ofenzivní poklad Lukáš Voves, kterému zdatně sekunduje Jan Herczeg.

V Chebu však Pražany nečeká snadný úkol. Družina Patrika Horáka a Davida Vorlíčka totiž bude opět hnána skvělými fanoušky, kteří patří k nejlepším v republice.

„Všichni se na domácí zápasy těšíme. Je obrovský rozdíl hrát doma a venku, naši fanoušci jsou neuvěřitelní. Vždycky nás ženou dopředu a my se budeme snažit je odměnit dalším vítězstvím. Navíc bychom si přáli, aby přišla opět plná hala,“ přeje si útočník USK Jan Skopový, který se na výhře v Ústí nad Labem podepsal dvěma góly a stejným počtem asistencí.

Florbalisté chebského Akademiku řádili na severu Čech, přestříleli béčko Ústí

Chebský celek patří k nejnavštěvovanějším celkům v divizi s průměrem kolem dvě stě diváků na utkání. První vzájemné měření sil mezi oběma soky vyzněl lépe pro Olymp, který doma zvítězil 12:6. Od té doby ovšem zejména v kabině Akademiku došlo k zemětřesení. Vedení USK přivedlo mnoho kvalitních posil, na trenérský post dosadilo Davida Vorlíčka a tým začal šlapat jako dobře namazaný stroj.

Chebští patří k týmům s nejlepší formou v celé divizi, vždyť táhnou sérii čtyř utkání bez ztráty kytičky. „Těší nás to, ale jdeme zápas od zápasu. Přistupujeme k tomu zodpovědně a s pokorou, chceme bodovat v každém dalším zápase a soutěž pro Cheb udržet,“ netají se Matěj Voborník.

Přijde na Lokomotivu letos nejvyšší návštěva? Dovedou domácí fanoušci Akademik k dalšímu, v pořadí pátému vítězství v řadě? Důležité utkání, ve kterém bude v sázce pověstných šest bodů bude hostit hala Lokomotivy. (sei, vac)