Florbalový klub USK Akademik Cheb se po tříleté odmlce chystá na mezinárodní florbalový turnaj pro mládež Prague Floorball Cup, který se v hlavním městě České republiky uskuteční od pátku 5. ledna do neděle 7. ledna. Akademik bude mít v Praze zastoupení v obou žákovských kategoriích. V hlavním městě tak změří se svými soupeři síly jak mladší, tak také starší žáci.

Florbalové naděje Akademiku se představí na Prague Floorball Cupu. | Foto: USK Akademik Cheb - florbal

Turnaj je příjemným zpestřením sezony, neboť se hraje právě v lednový termín, v průběhu ligové sezony. Většina neligových turnajů se totiž hraje během letních měsíců.

„Je to pro nás dobré. Zajímavá konfrontace, noví soupeři a pro stmelení party, to pro nás jsou ideální tři dny, kdy kluci a holky budou spolu,“ shodují se trenéři obou kategorií.

Mladší žáci zahájí svou pouť turnajem hned mezinárodním utkáním, když v pátek nejprve vyzvou ŠK Lido. V tentýž den čeká svěřence Lukáše Kesla a Ondřeje Svobody ještě utkání s FBC Skuteč. Skupinou uzavřou Chebští v sobotu, kdy je čekají Gullivers z Brna. „Na turnaj se moc těšíme. Potkáme se se soupeři, na které během sezony nemáme šanci narazit,“ říkají trenéři, kteří se stejně jako jejich svěřenci a svěřenkyně do Prahy velmi těší.

Vždyť během sezony potkávají v ligové soutěži pouze týmy z Karlovarského kraje, a tak je změna velmi vítána a příjemným osvěžením soutěžního ročníku. „Turnaj se budeme snažit užít, získávat zkušenosti a herní praxi. Každý takový turnaj nás může posunout,“ říká před turnajem jeden z trenérů Lukáš Kesl.

Společně s mladší kategorií do Prahy jedou zápolit také starší žáci. Ti posilněni posledním úspěšným tažením v ligovém turnaji, kdy opanovali první výkonnostní koš, mají také očekávání. Svěřenci Matěje Voborníka, Pavla Erharta a Vojty Hůdy mají ve skupině pražské Black Angels, Děčín a SCC Semily.

„Těšíme se na porovnání s jinými týmy, než se potkáváme v soutěži během roku,“ říká stručně před turnajem trenér Vojtěch Hůda. Jeho partu i mladší žáky čeká atmosféra velkého pražského turnaje vůbec poprvé, mládež Akademiku však na turnaji v minulosti pravidelně startovala.

Nabitý turnaj, kterého se účastní na 4200 florbalistů a florbalistek z 8 zemí, bude mít ve startovním poli smetánku z tuzemska i zahraničí. A jaké jsou tak cíle mladých Akademiků pro blížící se turnaj?

„Jedeme sbírat zkušenosti, poměřit síly se silnými mužstvy. Půjdeme zápas od zápasu s pokorou, vůli, chutí se porvou o nejlepší možné výsledky a umístění. Jsme natěšeni a do Prahy odjíždíme s bojovnou náladou,“ nabízí svůj pohled Voborník.

Zajímavým tahákem pro mladé naděje může být také sledování superligového utkání. Mladí Akademici by měli navštívit utkání mezi Bohemians a Pardubicemi. Klokani hostí svého soka v hale na Vinohradech v sobotu od devatenácti hodin.

„Mohl by to být pěkný florbalový zážitek a zpestření programu během turnaje,“ říká k potenciální návštěvě utkání trenér starších žáků Matěj Voborník. Toho čeká během turnaje náročný program. Společně se svým kolegou Vojtou Hůdou mají v sobotu večer také hráčské povinnosti. Z dějiště turnaje tak pocestují do Kadaně, kde mužský kádr Akademiku změří síly s Kadaní v rámci 16. kola divize.

„Do Prahy jedeme kompletní trenérský tým, tedy pět trenérů. Jsme na tuto variantu připraveni, nedojde k žádné komplikaci,“ ujišťuje Matěj Voborník, šéftrenér mládeže USK. (sei, vac)