Maséři - fyzioterapeuti POUZE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM !!! Místo výkonu práce: Lesní 5, 350 02 Cheb. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Zkrácený úvazek 20 hod/týdně. Pracovní doba: pružná pracovní doba (jednosměnný provoz), 4 hod/denně každý pracovní den (lze se dohodnout i na jiném časovém rozvržení - např. 4 dny x 5 hod apod.). Náplň práce: jedná se o pozici interního maséra/masérky, který/která by byl/byla k dispozici našim zaměstnancům; v masérské místnosti, která je součástí areálu naší firmy, by poskytoval/poskytovala relaxační masáže našim pracovníkům. Požadujeme: praxe a certifkát masérů podmínkou. Nabízíme: týden dovolené navíc, fitness centrum zdarma, bezúročná půjčka, telefon + data zdarma. Kontakt pro zájemce: telefonicky (volat v pracovních dnech 8:00-15:00 h) anebo e-mailem. 13 000 Kč

