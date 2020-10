„Pro závodníky byla přichystána rychlá, ale bezpečná trať, která vedla po polních cestách a loukách a měřila necelých pět kilometrů,“ poukazoval traťový komisař Petr Gurega na trasu, kterou mašéři se svými spřeženími po dva víkendové dny zdolávali. Do Krušných hor se tak sjela stovka závodníků, která se prala nejen s časem, ale také počasím. „Počasí nám sice moc nepřálo, ale naopak pejskům vyhovovalo,“ upozorňoval s úsměvem Gurega.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Během dvoudenních závodů však museli nejen pořadatelé dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření. „Před závody jsme museli zredukovat startovní listinu na sto závodníků, když zbylých třicet míst obsadili pořadatelé,“ připomněl Gurega stotřicetičlennou kvótu, kterou museli během závodu dodržet.

Zázemí závodu bylo tradičně v areálu abertamských technických služeb, kde byl start i cíl závodů, když se o nejrychlejší časy bojovalo hned v šestnácti kategoriích, nově se pak zapojily do soutěžního dění kategorie juniorů či dorostu. „Co se týče závodů, tak jsme nadmíru spokojeni, jelikož i přes opatření, která během nich panovala, proběhly bez problémů a máme jen pozitivní ohlasy,“ prozradil Gurega.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Chtěli bychom poděkovat Petru Zachardovi, který nám propůjčil své louky, na nichž závod proběhl, dále pak městu Abertamy, v čele se starostkou Janou Rojovskou, už jen za to, jaká je situace, a i přesto nám vyšli vstříc. Také bychom nechtěli opomenout náš organizační tábor, bez kterého by to nešlo, všem patří velký dík,“ dodal za pořadatele Gurega.