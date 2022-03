Celkově všem vypálila rybník Klára Mirvaldová v trikotu VTŽ Chomutov, ta nasbírala na svůj účet za své výkony 1 748 bodů a po zásluze ovládla absolutní pořadí. Za ní skončila na druhém místě její klubová parťačka z VTŽ Chomutov Anežka Křížková, která si vyběhla bodů 1 512. Třetí místo obsadila juniorka karlovarského Triatletu Eliška Kučerová, ta za své běžecké výkony byla odměněna 1 400 body a k tomu jako bonus opanovala kategorii juniorek.

A to nebylo ze strany běžců z Karlovarského kraje vše. Sbírku úspěchů karlovarského Triatletu navýšil druhým místem v kategorii veteránů 2 Slávek Švejdar. V kategorii veteránů 3 si vyběhl skvělé druhé místo ve dvojboji další zástupce Triatletu Karel Hellmich. V téže kategorii pak doběhl na třetím místě Vladimír Dicá v dresu TJ Slavoj Bečov nad Teplou. Stříbrem pak rozšířil medailovou sbírku Triatletu ve veteránech 4 Oldřich Dvořák. Poslední medailistkou byla v kategorii veteránek 2 Martina Kabilová, která hájila barvy Aces Teamu Karlovy Vary, když brala bronzovou příčku.

Zimní běžecký pohár Kadaň - Běžecký dvojboj

Muži A: 1. Ihnačinec Jakub (Krušnoman, 800 m: 02:12,52, 3000 m: 09:43,78), 2. Šmátrala Filip (TJ Klášterec, 02:05,12, 11:01,59), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 02:16,69, 10:08,36); veteráni 1: 1. Šupol Michal (Sweep Sport, 02:21,49, 10:11,65), 2. Doležal Ladislav (Hnízdil Team Kadaň, 02:23,39, 10:09,93), 3. Přibil Tomáš (Hladová kola Litvínov, 02:36,50, 11:08,40); veteráni 2: Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 02:29,01, 10:13,95), 2. Švejdar Slávek (Triatlet Karlovy Vary, 02:34,09, 10:27,08), 3. Prokeš Dušan (Chomutov, 02:33,60, 11:31,69); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 02:34,36, 11:00,58), 2. Hellmich Karel (Triatlet Karlovy Vary, 02:45,88, 11:31,64), 3. Dicá Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 03:01,17, 13:12,81); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 03:03,81, 13:04,18), 2. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 04:15,89, 15:17,01 ), 3. Svoboda Josef (CT DNT Kadaň, 04:17,00, 18:10,00); ženy A: Mirvaldová Klára (VTŽ Chomutov, 02:21,50, 10:17,83 ), 2. Křížová Anežka (VTŽ Chomutov, 02:37,84, 10:42,61), 3. Kutílková Kateřina (Most, 02:47,83, 11:52,67); veteránky 1: Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 02:52,01, 12:24,19), 2. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 02:56,67, 12:31,22), 3. Popelková Kateřina (Strupčice, 02:59,43, 12:27,62); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 02:52,91, 12:19,41), 2. Vítková Zuzana (Most, 03:09,50, 12:51,34), 3. Kabilová Martina (Aces Team Karlovy Vary, 03:21,36, 13:32,22); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 02:10,13, 09:45,41), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 02:24,76, 10:22,20), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 02:40,25, 11:15,62); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 02:34,83, 11:43,29), 2. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 03:09,01, 14:18,26), 3. Šimůnková Ema (Kadaň, 03:09,70, 14:56,14).