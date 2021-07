Letošního soustředění se zúčastnilo bezmála pětatřicet nohejbalových nadějí, které byly rozděleny do pěti výkonnostních a věkových kategorií.

„Jsem hodně spokojený,“ pochvaloval si po ukončení kempu Jan Vanke. A měl k tomu řádný důvod. Na západ Čech, přesněji do města minerálních pramenů, se totiž sjeli nohejbalisté ze všech koutů republiky a domů odjížděli bohatí o nevšední zážitky.

„Všechny děti, které se našeho kempu zúčastnily, odvedly velmi dobrou práci, když zvládly všechny soutěže či tréninkové jednotky v maximálním nasazení,“ zdůrazňuje Vanke. 10. ročník nohejbalového kempu pro děti pořádal po pět dní ve svém areálu v Doubí SK Liapor Witte Karlovy Vary.Zdroj: Daniel Seifert

Soustředění však nebylo jen o nohejbalové dřině, ale také zábavě. „Každý den jsme vyhlásili vítěze jednotlivých soutěží či disciplín a také jsme hodnotili přístup jednotlivců ve všech skupinách, když vždy posléze byli odměněni,“ připomíná Vanke motivaci, kterou během pěti dní pro nohejbalové táborníky se svými trenérskými kolegy přichystali.

Závěr soustředění si pak zpestřili nohejbalisté tradičním výběhem na Svatošské skály. „Klobouk dolů před všemi,“ hledal Vanke jen slova chvály pro účastníky kempu, kteří za ním udělali tečku v podobě desetikilometrového běhu.

„Na to, že bylo horko, tak si všichni běh užívali, navíc nám tleskali lidé podél trasy, takže určitě to byl pro děti nevšední zážitek,“ přibližuje Vanke atmosféru během závěrečného dne.

„Co je pro nás hodně důležité a kladně to hodnotíme, je, že se nikomu nic vážnějšího nestalo,“ naráží hlavní organizátor na jednu z důležitých věcí, která organizační štáb potěšila.

„Velké poděkování patří panu Hlavatému, který nám umožnil tento kemp pořádat a zaručil se svým jménem, a SK Liapor Karlovy Vary, bez toho by to nešlo. Dále velký dík pak patří rodině Bíbrových, kteří se po pět dnů starali dětem o jídlo či pitný režim, a opomenout bych nechtěl ani tréninkový tým, který připravil pro děti opravdu pestrý program,“ děkuje Vanke všem, co se nějakým způsobem podíleli na pořádání kempu.

V hlavách pořadatelů je již 11. ročník. „Děti nás nabily pořádnou energií a my už máme v hlavě jedenáctý ročník, který opět proběhne, pokud to situace dovolí, opět v areálu v Doubí, tedy jednom z největších a nejhezčích nohejbalových areálů v republice,“ dodává závěrem Vanke.