Popravdě ano, nebylo žádným tajemstvím, že si z rodinných důvodů chci dát od florbalu alespoň rok pauzu. Věci se ale vyvinuly jinak, teď si vážím a jsem rád, že tu můžu být.

Jak bude vypadat realizační tým, který vám bude krýt během soutěže záda?

Na lavičce mám dva šikovné asistenty, Honzu Bělocha, který zastřešuje obranu, a Lukáše Langra, který se stará o útok. Současně se nám do týmu vrátil dlouholetý vedoucí a statistik Josef Vostřel a Tomáš Berger v roli kustoda.

Marek Mandler, trenér FB Hurrican Karlovy Vary.

Prakticky budete patřit k nejmladším trenérům v Superlize…

Ano, jsem si toho vědom, určitě to bude v některých oblastech výhoda a v některých méně. Věřím, že to, že mají ostatní trenérské týmy v Superlize více zkušeností, můžeme nahradit důslednou přípravou a možná větším množstvím energie, kterou na práci stále máme.

Vraťme se k letní přípravě, jak náročná byla?

To je těžká otázka. S postupem do Superligy se na naše hráče výrazně zvýšily nároky v objemu tréninkových jednotek. Z tohoto pohledu určitě náročná byla. Na druhou stranu v porovnání s ostatními celky v nejvyšší soutěži byl počet tréninků stále spíš nižší. Jsem ale zastáncem názoru, že se všechny změny musí dělat konzistentně a postupně.

Jak bylo z pozice nováčka Superligy těžké oslovit případné posily a jak jste spokojený s posílením kádru?

Těžké to je, nejde ani tolik o to, že jsme v pozici nováčka, ale spíš o posun celého florbalového prostředí. V dnešní době je již běžné, že jsou hráči v nejvyšší soutěži za své výkony odměňováni a je pak výrazně náročnější někoho do klubu přivést. S posílením kádru jsem upřímně spokojený. Tým jsme po postupové sezoně doplnili a teď je to už na nás a na hráčích, zda dokážeme v tomto složení uspět.

Kádr máte tedy již uzavřený, nebo ještě stále pomýšlíte na dodatečné posílení týmu?

Vnímám, že nám po odchodu Miloše Tyla stále chybí pravoruký střelec. Těch je obecně málo, pokud bychom ale ještě takového hráče zvládli přivést, byl bych moc rád.

Kdo povede tým v superligové sezoně z pozice kapitána?

Na pozici kapitána se nic měnit nebude a bude ji nadále zastávat Michal Klápa.

Michal Klápa, kapitán FB Hurrican Karlovy Vary.

Určitě pro vás půjde o velký skok, v čem vidíte největší rozdíl mezi 1. ligou a Superligou?

Často se mluví o rychlosti a tvrdosti. Ty dle mého vychází z úrovně dovedností jednotlivých hráčů, která je v Superlize výrazně vyšší, což se potom propisuje do celé hry.

Novou sezonu zahájíte doma, kdy se vám postaví do cesty Pardubice. Jaké máte poznatky o soupeři a s jakým cílem do zápasu půjdete?

Pardubice jsou tým, který se dlouhodobě prezentuje hodně aktivní hrou a často mají dobré vstupy do sezony, tak se jim to letos pokusíme pořádně znepříjemnit.

Samozřejmě zcela jistě budete spoléhat i na podporu fanoušků, zejména v domácím prostředí?

To rozhodně, fanoušci ve Varech patřili již v 1. lizek nejlepším v republice, tak věříme, že se jejich pozice v nejvyšší soutěži jen potvrdí.

Můžete prozradit, co bude pro vás úspěchem, co se týče základní části?

Úspěchem bude, když hráči ke každému utkání nastoupí na sto procent a nechají na hřišti všechno.

FB HURRICAN KARLOVY VARY

Brankáři: Václav Zavadil, Daniel Váradi, Jan Eckhardt. Obránci a útočníci: Daniel Kalaš, Martin Koubek, Tomáš Smolka, Matěj Svatek, Michal Zeman, Kryštof Ernst, Ondřej Hurt, Michal Klápa, Matěj Korbel, Jan Lang, Jiří Mutínský, Tomáš Navrátil, Daniel Nicklas, Michal Strachota, Ivan Tomčo, Petr Torma, Marek Zapletal, Jan Zavadil, Ondřej Šimeček, Adam Zahraj, Jiří Šťovíček.

Přišli: Ivan Tomčo (hostování FbŠ Bohemians), Marek Zapletal (hostování Panthers Otrokovice), Ondřej Hurt, Jan Eckhardt (oba hostování AC Sparta Praha), Tomáš Navrátil (Prague Tigers), Petr Torma (FBŠ Gorily Plzeň).

Odešli: Jan Běloch (přesun do realizačního týmu), Ondřej Vašíček, Miloš Tyl, Tomáš Nushart.

Hlavní trenér: Marek Mandler, asistenti trenéra: Lukáš Langer, Jan Běloch, vedoucí mužstva: Josef Vostřel, sekretář klubu: Filip Moravec, předseda klubu: František Truhlář, prezident klubu: Jaroslav Vébr.

Pozn. v soupisce může docházet k průběžným změnám.