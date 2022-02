„Snad jsme zpátky ve formě,“ připomněla 21letá házenkářka předchozí čtyři interligové nezdary v řadě, které narušil až minulý týden postup do finále Českého poháru přes Hodonín.

„Ten zápas jsme sice vyhrály, ale pořád to ještě nebylo ono. Teď jsme si spravily chuť,“ těšilo rodačku z Chebu, která hraje druhým rokem za Házenou Lázně Kynžvart.

Teď už to bude jenom dobré?

Věříme tomu, budeme se o to snažit.

Takhle jasná výhra, navíc v derby, to musí tým přece nakopnout, ne?

Mělo by, čekaly jsme to těžší. S Plzní jsme rivalové, chtěly jsme jim oplatit prohru z podzimního zápasu u nich. I proto máme ohromnou radost.

Soupeřkám jste sice nasázely 37 branek, ale klíčem k úspěchu byla defenziva. Souhlasíte?

Určitě. Už před zápasem jsme si říkaly, že musíme v obraně zabrat. Plzeň má kvalitní spojky, umí střílet zdálky. Na to byla zaměřená naše příprava. Snažily jsme se plnit pokyny trenéra a povedlo se.

Bylo vítězství důležité i proto, že jste hrály se sousedem v tabulce?

Přesně tak. Myslím, že i s nimi budeme hrát o postup do play-off. Tohle vítězství nám dodá sebevědomí. Dokázaly jsme si, že můžeme porážet i silné týmy.

Vy jste v Plzni minulou sezonu hostovala. Byl to pro vás specifický zápas?

Ne, brala jsem to jako každý jiný. Chtěly jsme hlavně vyhrát.

Na hřišti jste byla často jediná česká spojka. Vedle vás nastupovaly i Ukrajinka Bezruková nebo Černohorky Jovičevičová s Božovičovou. Ztěžuje to komunikaci?

Je to malinko horší, hlavně v obraně je komunikace důležitá, ale fungovalo to. Myslím, že si na sebe pomalu zvykáme. Věřím, že to bude jen lepší a lepší.

Jak komunikace probíhá?

Snažíme se hlavně v angličtině. Ale jde to i rukama nohama, všelijak. (úsměv)

Bezruková s Božovičovou přišly teprve nedávno. Je to na souhře znát?

Jsou v pohodě, my jsme je taky přijaly. Myslím, že dobře zapadnou, i když na hřišti to chce samozřejmě ještě více času na zlepšení souhry.

Kromě interligy vás čeká ještě 23. února v Karlových Varech finále Českého poháru proti Mostu, kde jste také působila. Bude to další speciální zápas?

To bude, zvlášť proti Mostu… My jsme ale rády už za to, že jsme ve finále. Půjdeme si to užít.

Most je suverén české házené v posledních letech. Dá se vůbec porazit?

(usměje se) Dá, budeme muset hrát na pokraji našich možností a dát do toho všechno.