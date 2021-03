Tentokrát se závodilo v kategorii mužů a žen bez rozdílu věku, a tak měli všichni běžci o motivaci postaráno. V závěrečném, 19. závodě ZBP pak byly řádně vidět barvy karlovarského Triatletu, zejména pak v kategorii mužů.

Triumf na trati 3 000 metrů bral reprezentant Triatletu Radek Sedněv, který trasu profrčel ve vítězném čase 09:24,29. Pod desetiminutovou hranici se pak dostali ještě dva borci, a to druhý Michal Zbuzek v dresu Unipetrolu Litvínov, který dokončil tříkilometrový závod v čase 09:48,11.

Třetím do party pak byl klubový kolega Sedněva Albert Slaba, který stlačil cílový čas na 09:56,47. Běžecké představení Triatletu pak podtrhl v podobě čtvrtého místa Karel Lachout.

To kategorii žen ovládla na tříkilometrové trati žatecká běžkyně Petra Bulecová, která dosáhla na vítězný čas 10:51,96. Druhé místo urvala ve svůj prospěch mezibořská Daniela Cimermanová, jež doběhla do cíle v čase 11:59,17.

Další cenný kov, který směřoval do Karlovarského kraje a měl příchuť bronzu, získala Jana Pavlinská z New Roll Runners, která dokončila závod s časem 12:04,32, jenž jí zaručil konečné třetí místo. Do elitní desítky se pak probojovala svým výkonem Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice, která brala osmou příčku.

Dobojováno. Devatenáctý ročník Zimního běžeckého poháru Kadaň, který letos pořádal v době koronavirové za přísných dodržování vládních nařízení běžecký klub F-C Kadaň v čele s Čeňkem Filingrem, udělal o víkendu za sebou definitivní tečku, kterou tradičněZdroj: Deník / Daniel Seifert

Na osmistovce, jež poté následovala, dominoval na trati v kategorii mužů Michal Zbuzek v dresu Unipetrolu Litvínov, který si připsal na účet vítězný čas 02:13,32. Druhou příčku obsadil mladíček varského Triatletu Albert Slaba, který dokončil závod v čase 02:13,51. I bronz putoval do Triatletu, a to zásluhou Radka Sedněva, jenž zaběhl čas 02:14,55. Nadvládu Triatletu pak stvrdili pátým místem Karel Lachout a devátým Radek Sochůrek.

I druhý závod žen ovládla žatecká závodnice Petra Bulecová, která prolétla tuto krátkou distanci v čase 02:39,09. Druhé místo připadlo za čas 02:51,09 Viktorii Ševčíkové z KOME Kraslice a třetí pak mezibořské Daniele Cimermanové. Dařilo se i Janě Pavlinské z novorolského New Roll Runners, která brala pátou příčku.

Suma sumárum. Po devatenáctém závodě byli korunováni v kategoriích mužů a žen běžečtí králové 19. ročníku ZBP Kadaň.

Kategorii mužů v absolutním pořadí zaslouženě ovládl Michal Zbuzek, který tak potěšil svůj klub Unipetrol Litvínov, když v devatenácti závodech dosáhl na parádních 13 346 bodů, a navíc triumfoval i v kategorii mužů A, a tím získal korunu běžeckého krále. Druhým nejlepším běžcem byl Richard Pleticha z SKMP Kadaň, který dosáhl při sedmnácti účastech na úctyhodných 11 505 bodů, čímž navíc opanoval kategorii veteránů 1. Ty pak doplnil na pomyslném stupni Martin Šindelář z Hnízdil Teamu Kadaň, který si vyběhal 11 056 bodů a jako bonus bral v kategorii veteránů 1 stříbro.

V kategorii žen pak jednoznačně dominovala Petra Bulecová ze Žatce, která nastřádala na své běžecké konto při svých čtrnácti účastech 7 417 bodů, a tím se stala královnou 19. ročníku ZBP, když k tomu jako bonus přidala navíc ještě triumf v kategorii veteránek 1.

Druhé místo obsadila Daniela Cimermanová z Meziboří, která se představila v Kadani na sedmnácti závodech, přesto nasbírala 6 455 bodů, a navíc opanovala kategorii ženy A.

Třetí nejlepší ženou pak byla Zuzana Hrabalová z Klášterce, která si vyběhala 5 960 bodů, a navíc v kategorii veteránek 1 brala konečnou druhou příčku.

Neztratili se ani běžci z Karlovarského kraje, když Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice skončila druhá v kategorii ženy A a první místo brala v kategorii juniorek Jana Pavlinská z New Roll Runners.

19. ročník Zimního běžeckého poháru Kadaň – výsledkový servis

Dvojboj, 3000 metrů, muži bez rozdílu věku: 1. Radek Sedněv (Triatlet Karlovy Vary, 09:24,29), 2. Michal Zbuzek (Unipetrol Litvínov, 09:48,11), 3. Albert Slaba (Triatlet Karlovy Vary, 09:56,47), 4. Karel Lachout (Triatlet Karlovy Vary, 10:06,48), 5. Stanislav Dvořák (Litvínov, 10:08,12), 6. Richard Pleticha (SKMP Kadaň, 10:09,20), 7. Martin Šindelář (Hnízdil Team Kadaň, 10:12,43), 8. Matouš Řezníček (VS Kadaň, 10:16,32), 9. Michal Šupol (Sweet Sport, 10:18,43), 10. Charles Linhart (AK Bílina, 10:28,79).

Dvojboj, 3000 metrů, ženy bez rozdílu věku: 1. Petra Bulecová (Žatec, 10:51,96), 2. Daniela Cimermanová (Meziboří, 11:59,17), 3. Jana Pavlinská (New Roll Runners, 12:04,32), 4. Soňa Podhorná (VS Kadaň, 12:24,39), 5. Zuzana Hrabalová (Klášterec, 12:26,27), 6. Zuzana Vítková (Most, 12:34,56), 7. Jana Hrdličková (Hladová kola Litvínov, 12:37,55), 8. Viktorie Ševčíková (KOME Kraslice, 12:39,84), 9. Berta Ramos Condori Maják (Arequipa, 12:47,80), 10. Petra Šmeráková (Hopman team Žatec, 12:51,45).

Dvojboj, 800 metrů, muži bez rozdílu věku: 1. Michal Zbuzek (Unipetrol Litvínov, 02:13,32), 2. Albert Slaba (Triatlet Karlovy Vary, 02:13,51), 3. Radek Sedněv (Triatlet Karlovy Vary, 02:14,55), 4. Jan Müller (JMMMAŠINA, 02:15,25), 5. Karel Lachout (Triatlet Karlov Vary, 02:18,44), 6. Stanislav Dvořák (Litvínov, 02:20,79), 7. Matouš Řezníček (VS Kadaň, 02:22,65), 8. Michal Šupol (Sweet Sport, 02:24,37), 9. Radek Sochůrek (Triatlet Karlovy Vary, 02:25,27), 10. Richard Pleticha (SKMP Kadaň, 02:27,36).

Dvojboj, 800 metrů, ženy bez rozdílu věku: 1. Petra Bulecová (Žatec, 02:39,09), 2. Viktorie Ševčíková (KOME Kraslice, 02:48,07), 3. Daniela Cimermanová (Meziboří, 02:51,09), 4. Soňa Podhorná (VS Kadaň, 02:52,98), 5. Jana Pavlinská (New Roll Runners, 02:56,00), 6. Zuzana Hrabalová (Klášterec, 02:56,13), 7. Petra Šmeralová (Hopman team Žatec, 02:58,01), 8. Jana Hrdličková (Hladová kola Litvínov, 03:01,07), 9. Lenka Rosolová (VS Kadaň, 03:02,61), 10. Berta Ramos Condori Maják (Arequipa, 03:04,80).

Konečné pořadí ZBP po kategoriích:

Muži A: 1.Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov, 13346 bodů), 2. Luxa Michal (Běžci Chomutov, 9275), 3. Podlaha Milan (STG Most, 9005 )…12. Hron Petr (New Roll Runners, 5128), 27. Sedněv Radek (Triatlet Karlovy Vary, 2362 ).

Veteráni 1: Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 11505), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 11056), 3. Heligr Martin (Kadaň, 9854)…14. Lang Tomáš (ŠAK Chodov, 6282), 25. Brožek František (Witte bike team Nejdek, 4055).

Veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (Chomutov, 8538), 2. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 6134), 3. Cimerman Ladislav (Litvínov, 5719 )…4. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 5194), 14. Švejdar Slávek (Triatlet Karlovy Vary, 1149), 15. Hofreiter Bohdan (ACES TEAM Karlovy Vary, 1098), 17. Zítka Miloslav (ŠAK Chodov, 513), 18. Košík Pavel (Triatlet Karlovy Vary, 411), 20. Mokrusch Rudolf (Hájek, 252).

Veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 7257), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 3873), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 3502)…5. Čekan Miroslav (Bike a běh Ostrov, 2698), 6. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 873), 7. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 362), 9. Szász Petr (K10 sport Sokolov, 246).

Veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 3265), 2. Svoboda Josef (DNT Kadaň, 2423), 3. Kostka Josef (VTŽ Chomutov, 361).

Ženy A: 1. Cimermanová Daniela (Meziboří, 6455), 2. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 5143), 3. Mutlová Eva (STG Kadaň, 4739)…8. Ševčíková Anežka (KOME Kraslice, 2965), 19. Coufalová Štěpánka (Witte bike team Nejdek, 588), 20. Opltová Martina (New Roll Runners, 583).

Veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 7417), 2. Hrabalová Zuzana (Klášterec, 5960), 3. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 5285)…9. Ševčíková Dita (KOME Kraslice, 3684), 16. Jechová Markéta (Božčany, 2302), 20. Havlíčková Michaela(Triatlet Karlovy Vary, 2226).

Veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 5902), 2. Vítková Zuzana (Most, 5484), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 3860 )…9. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 1080), 11. Šplinarová Jana (SC Start Karlovy Vary, 732), 14. Stušková Hana (ACES TEAM Karlovy Vary, 394).

Junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 10879), 2. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 9063), 3. Čech Tomáš (Kajak Klub Kadaň, 6477)…6. Kotraba Jan (Triatlet Karlovy Vary, 2233), 9. Sochůrek Radek ( Triatlet Karlovy Vary, 1619), 10. Slaba Albert (Triatlet Karlovy Vary, 1520), 13. Lachout Karel (Triatlet Karlovy Vary, 883), 15. Hamata Lukáš (Triatlet Karlovy Vary, 604), 18. Kvasnička Dominik (Nové Kounice, 320).

Juniorky: 1. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 5906), 2. Šimůnková Ema (TJ Klášterec, 3280), 3. Dobešová Adéla (Klášterec, 1872)…5. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 1178).