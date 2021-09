FB Hurrican Karlovy Vary – FbŠ Bohemians 4:9 (3:4, 1:4, 0:1). Branky: 2. Daniel Nicklas, 4. Jan Běloch, 19. Adam Zahraj, 36. Ondřej Vašíček – 5. Jakub Buršík, 11. , 39. a 47. Karel Petrák, 13. Vojtěch Bílek, 15. Patrik Šebek, 22. Vojtěch Zezulka, 28. Adam Balík, 35. Jiří Kratina. Rozhodčí: Jiří Jelínek, Josef Libecajt. Diváci: 50.

Úvod duelu však patřil v hale míčových sportů domácím, když po trefách Nicklase a Bělocha šli ve 4. minutě do vedení 2:0. „Soupeř na začátku využil naši ospalost z cesty a vsítil dva góly,“ připomněl trenér Bohemians Josef Grega náročnou cestu do Karlových Varů.

Poté se ale jeho tým rozjel nejen po herní, ale také gólové stránce a nakonec po první dvacetiminutovce vedl 4:3.

Svou dominanci pak florbalisté Bohemky předvedli ve druhé třetině, když Varům nasypali další čtyři branky, a do závěrečné dvacetiminutovky šli s čtyřgólovým náskokem.

„Ještě v první třetině jsme se trochu nakopli třemi góly a od té doby jsme již zápas drželi pod kontrolou,“ byl si vědom kvalit svého týmu Grega.

Ve třetí třetině i přes šance na obou stranách padla jen jedna branka, kterou měli na svědomí hráči hostů, kteří tak dosáhli na vysokou výhru 9:4.

„Pohár se nám do programu moc nehodil, ale zápas s Bohemkou jsme museli odehrát do konce srpna, i proto jsme nasadili více mladých hráčů, aby ti ostatní si odpočinuli na to důležité, což je 1. liga,“ připomíná víkendový start prvoligové soutěže trenér Varů Martin Kratochvíl.