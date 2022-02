„Je to nejvíc, čeho může amatérský golfista dosáhnout,“ řekla 22letá rodačka z Karlových Varů, kde také v šesti letech začínala s golfem. A pak se vydala do světa.

V těchto dnech už je Sára Kousková za mořem, kde má před Augustou v plánu ještě tři amatérské turnaje.

Účast na prestižním klání si zajistila již na konci minulého roku, kdy byla na 23. místě v redukovaném žebříčku amatérských golfistek Evropy.

Ale na oficiální pozvánku si musela počkat až do poloviny ledna. V Augustě startuje 30 amatérských golfistek ze Spojených států a stejný počet hráček přijede z Evropy, dalších deset startuje na speciální pozvánku.

Loni v prosinci si na turnaji ve Španělsku vybojovala také možnost startu v profesionální Ladies European Tour 2022, ale vzhledem k tomu, že je stále ještě amatérka, nezajišťuje jí to ještě automaticky účast.

„Musela bych se do konce ledna profesionalizovat,“ vysvětluje nejlepší česká amatérská golfistka.

Na distanční závody jsou u nás lepší borci, říká olympijský nováček Černý

Ale to zatím udělat nechce, protože dokončuje studium na University of Texas a nejen kvůli tomu musí zůstat amatérkou. Tím je podmíněna také její účast v Augustě. Ale potom věří, že by mohla dostat výjimku a soupeřit i s profesionálkami.

Zkuste vysvětlit i nezasvěcenému čtenáři rozdíl mezi amatérskými a profesionálními golfistkami.

Až do 1. 1. 2022 nemohl amatér přijmout žádné finanční prostředky, takže nepřipadaly v úvahu prize money získané na turnajích ani žádní reklamní partneři. Teď od Nového roku se status amatéra malinko uvolnil, prize money získat může, i když v redukované míře, a dovolili nám mít i nějaké partnery.

Vy jste si Ladies European Tour (LET) loni zkusila v Berouně, kde jste obsadila 17. příčku. Co vám to ukázalo?

Výsledek byl super. Už v předchozích letech jsem několikrát dostala na akci LET šanci, ale tentokrát už jsem se tam cítila mnohem lépe. Dokážu si představit, že bych tyhle turnaje hrála pravidelně.

Letos jich bude v Evropě celkem 31, kolika byste se chtěla zúčastnit?

Vzhledem k tomu, že půlku sezony budu mimo, protože dokončuji studium a čeká mě ještě osm univerzitních turnajů, tak bych rád začala právě na turnaji v Čechách. A snahou bude odehrát toho co nejvíc, abych si zajistila účast v LET i pro příští rok, i když neabsolvuji letos všechno. A získala tím třeba i dobrou pozici pro kvalifikaci na olympiádu.

Předpokládám, že tréninkové podmínky v Texasu jsou lepší než v Česku?

Jsou fantastické. Hlavně počasí je pro golf příznivé po celý rok. Máme všechno, co potřebujeme. Starají se o nás po golfové stránce, ale i po fyzické a mentální. Záleží jen na hráči, jak to zvládne a nakolik se mu chce trénovat.

Na univerzitě studujete umění. Jak to jde dohromady s golfem na vrcholové úrovni?

Velice příjemně, i když si spousta lidí myslela, že se to nedá časově skloubit. Fakulta mi vyšla vstříc. Navíc je to úplně jiné prostředí, na rozdíl od golfu.

Nemůže vám závěr studia komplikovat golfové plány pro letošek, o kterých jste mluvila?

Nemyslím si. Dokončuji už jen čtyři předměty, místo plných pěti, mám předstudováto. Doufám, že to bude na pohodu a těším se na to.

Pokud by vám nevyšla profesionální golfová kariéra, počítáte, že se budete živit uměním?

(usměje se) Obor, který studuji, má široký záběr uplatnění. Myslím, že bych se neztratila.

A když to vyjde? Jaké máte sportovní cíle, už zmíněnou olympiádu?

Přesně tak, chtěla bych se zkusit probojovat do Paříže 2024.

Jak složitá tam bude cesta?

Hodně bude záležet na následujících dvou letech. Tedy když se profesionalizuji a budu mít možnost sbírat body do světového žebříčku. Doufám, že bychom mohli mít na olympiádě dvě české vlaječky. Věřím, že Klára Spilková tam bude.

A co účast v elitní Ladies PGA Tour golfistek?

Světová túra je vrcholem, kam chce každá z nás, hraje se tam světový golf. I já bych se tam moc ráda dostala. Ale beru to postupnými kroky přes LET, abych si zařídila zázemí kolem sebe, protože po skončení studia mě čeká přesun zpátky do Evropy.

Co vám k té absolutní elitě chybí? Vidíte nějaké slabiny?

Myslím, že mám velký prostor po mentální stránce, potřebuji být odolnější. Hlavně v momentech, kdy to úplně nejde. Někdy o hře až příliš přemýšlím. A pak v patování, určitě na tom budu pracovat.

Kolik hodin denně trávíte golfem?

Času to zabere poměrně hodně. Neskládá se to jen z tréninku přímo na greenu, ale je tam i kondiční a mentální příprava. K tomu je potřeba přičíst přesuny, navíc to musím pořád ještě skloubit se školou. Ať už to bylo v Čechách na gymplu, nebo teď v Americe. Docela se těším na to, že po přestupu k profesionálkám si všechno poskládám podle sebe. (zs, vlj)