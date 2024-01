Další florbalové drama. Hráči USK Akademik Cheb vystřihli o víkendu před svými fanoušky, kterých se sešlo v hale chebské Lokomotivy celkem 209, v 18. kole divize A pořádnou gólovou divočinu. S úspěšným koncem. Chebané zvládli duel s Děčínem, ve kterém šlo o pověstných šest bodů, když nakonec zvítězili 9:8.

USK Akademik Cheb. Ilustrační foto. | Foto: USK Akademik Cheb/Ondřej Janák

Děčín dorazil na západ Čech značně posílen, do jeho kádru přišlo během prosince mnoho posil a taktéž hráči, kteří nastupovali v Superlize. Tíha okamžiku byla znát.

Do utkání vstoupili lépe hosté, když se již v úvodní minutě první třetiny zapsal do střelecké listiny Petr Procházka. Odpověď na sebe nechala dlouho čekat, v páté minutě srovnal Jan Skopový, který využil příhry Jana Smolka. A právě útočná trojice ve složení Skopový, Smolka, Macek o sobě po dobu celého zápasu dávala řádně vědět.

Nakonec se šlo do šaten za vyrovnaného stavu 2:2, který byl zřejmě milosrdný k domácím, když Akademik držel ve hře dobře chytající Bartůšek. „V první třetině to z naší strany bylo nervózní,“ vracel se v pozápasovém hodnocení k prvnímu dějství trenér Patrik Horák.

Ve druhé třetině se rozjela v chebské hale divoká přestřelka, za kterou by se nemuseli stydět ani pistolníci na divokém západě. Jako první se v pětadvacáté minutě poprvé v zápase dostali do vedení Chebští, když Smolka využil přesilovku. Děčín oplatil stejnou mincí, když též využil početní převahu a začínalo se od nuly.

Od té doby stříleli branky pouze florbalisté v trikotu Akademiku, když se k radosti domácích příznivců trefili hned třikrát a odskočili ve skóre Děčínu na 6:3.

„Ve druhé třetině jsme hráli lépe, odskočili jsme zaslouženě ve skóre,“ těšilo Horáka. Jeho svěřenci složili základy pro důležitou výhru. Pokud Severočeši chtěli odvést z Chebu nějaké body, museli v závěrečném dějství něco změnit, zabrat. A velmi brzy začali svěřenci trenéra Petra Miška ukrajovat z chebského náskoku.

V třetí periodě do 49. minuty slavili čtyři přesné trefy, které Akademici kontrovali jedinou trefou a zápletka pro závěrečnou desetiminutovku byla na světě. „Děčín neměl co ztratit, vrhli se do toho po hlavě. Hráli hodně aktivně, bylo to nepříjemný,“ přiznával po zápase chebský kapitán Jan Kirchman.

V závěrečné desetiminutovce to byla hra nervů, když vyrovnání viselo ve vzduchu. Oba týmy daly shodně dvě branky, šťastnějším nakonec byli domácí, kteří uhájili nejtěsnější náskok. A to i napříč dlouhé hry bez brankáře hostí.

„Vydrželi jsme závěrečný tlak, máme tři body, jsme spokojeni,“ oddychl si po duelu útočník USK Jan Skopový.

Rozhodující trefu utkání vsítil kanonýr Daniel Macek, který využil spolupráce s nejlepším hráčem utkání Václavem Müllerem, který odehrál velký zápas. Byl velmi vidět a v utkání měl silné momenty. Odchovanec chebského florbalu se tak dokázal prosadit i ve druhém utkání v divizi. „Milka hrál skvěle na obou polovinách hřiště, vyspělý výkon. Jsme rádi, že ho tady máme,“ chválil mladého spoluhráče univerzál Jan Kirchman.

Akademici si vítězstvím spravili chuť. Bodovali i ve druhém domácím utkání v řadě, potvrdili sedmé místo v tabulce a přiblížili se svému cíli. Nejbližší utkání čeká svěřence Patrika Horáka a Davida Vorlíčka již v sobotu, kdy zajíždí na půdu Litvínova. Duel s místními Bivoji bude střetem sousedů v tabulce, Litvínovu totiž patří šestá příčka.