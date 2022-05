FOTO: Už postup do finále poháru byl obrovský úspěch, zní z Kynžvartu

Nejdříve však bude muset zvládnout házenkářská družina pod vedením slovenského kouče Petera Sabadky odvetný duel bronzové série, který se hraje na dvě utkání. Po první bitvě jsou blíže interligovému bronzu házenkářky DHK Zora Olomouc, když si v první bitvě vytvořily do odvety, která se odehraje dnes od 17.00 hodin v kynžvartské hale, výhodu čtyř branek.

„Myslím si, že diváci viděli, že není rozhodnuto. Potřebovali jsme uhrát nějaký výsledek, který by nám dal šanci do odvety. Myslím si, že je to stále otevřené,“ řekl pro svazové stránky po utkání v Olomouci Petr Sabadka, trenér Kynžvartu. Povede se? To ukáže až samotné utkání.