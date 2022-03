„Výsledek není až tolik podstatný. Spíš jde o to, že náš výkon snesl měřítka kvality, i když jsme se snažili hráčky prostřídat,“ řekl slovenský kouč týmu z lázeňského města Peter Sabadka, který byl rád, že mohl vzhledem k jednoznačnému vývoji zápasu protočit sestavu.

Z českých celků jsou v letošním ročníku MOL ligy lepší pouze obhájkyně mistrovského titulu, Baník Most.

„Základní část vrcholí, jde o play-off. A my jsme vděční, že jsme jedni z aspirantů na postup do vyřazovací fáze. Tím jsme přeskočili náš cíl,“ těší trenéra Sabadku, i když ví, že vyhráno ještě Kynžvart nemá. O elitní čtyřku mezi českými celky bude muset zabojovat, i když má bodový polštář. „Podařilo se nám zvládnout zápasy s přímými konkurenty o play-off. Máme krásných 28 bodů, ale jedeme dál,“ pokračoval Peter Sabadka, který příliš nekalkuluje s tím, kolik bodů by mohlo na play-off stačit.

„Nějaké prognózy máme, ale nechci to rozebírat, jdeme krok za krokem. Teď nejvíc vnímáme nejbližší zápas, a to ve Zlíně,“ připomněl slovenský kouč Házené Lázně Kynžvart středeční dohrávku. Týden nato se opět představí domácímu publiku, když přivítají Dunajskou Stredu. Víkend mezi tím mají házenkářky ze Slavkovského lesa volný, protože zápas v Polsku s Ruchem Chorzów si předehrály.

„Jsem rád, že se nám podařilo navázat na výborný podzim. Máme před sebou výzvy, které se nám zatím daří naplňovat,“ doplnil Peter Sabadka.

Dovede svůj tým do českého play-off?

Házená Lázně Kynžvart – Tatran Stupava 39:17 (20:9)

Branky Stupavy: Kovácsová 6/4, Tornócziová 3, Jagodičová, Karkušová a Palušová 2, Gašpareková a Turčanová 1.

Rozhodčí: Hájek, Kozler. Sedmimetrové hody: 2/1: 4/4. Vyloučení: 3:5. Diváků: 250.

Sestava a branky Kynžvartu: Srpová, Novotná – Königová, Tesařová a Patrnčiáková 5, Jovičevičová, Vysloužilová, Hejkalová a Švihnosová 3, Božovičová 3/1, Dvořáková, Dresslerová a Michalcová 2, Bezruková, Rampová a Rudincová 1.