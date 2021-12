Silvestrovský běh se koná už po desáté, běžce čeká teplá sprcha i živá hudba

Od posledního zápasu v MOL lize, v němž házenkářky ze západu Čech prohrály v Mostě vysoko 19:34, uplynul přesně měsíc. „Pracovali jsme na věcech, které potřebujeme zdokonalit. Zápas v Mostě nám ukázal, v čem zaostáváme,“ řekl náročný slovenský kouč navzdory tomu, že v interlize patří jeho týmu lichotivé čtvrté místo. Z českých celků jsou na tom lépe právě jen obhájkyně titulu.

Házenkářky Lázní Kynžvart (na archivním snímku hráčky ve zlatých dresech) budou hrát o postup do Final Four Českého poháruZdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

A také se házenkářky Kynžvartu snažily dát zdravotně do pořádku, což se bohužel úplně nepovedlo. „Proti Slavii nebudeme kompletní, ale jdeme do toho s tím, co máme k dispozici, a rozhodně nic předem nevzdáme,“ pokračoval Peter Sabadka a připustil, že na diváky možná čeká v sestavě jedno překvapení. Ale konkrétní být nechtěl, stejně jako v případě absencí. „Je tam jedno malé oživení. Ale to se veřejnost dozví až před zápasem,“ pousmál se pouze s tím, že největší oslabení vidí na postu spojek.

Oba celky se už střetly v úvodu extraligy, kdy nováček z Lázní Kynžvartu vicemistra zaskočil, když v pražském Edenu vyhrál 29:28 díky famóznímu obratu v samotném závěru, tři minuty před koncem prohrával 25:28.

„Ten zápas náš mladý mančaft nakopl k dalším pěkným výsledkům, chceme na to teď po pauze navázat. Postup do závěrečného Final Four poháru je dalším z našich cílů,“ zopakoval Peter Sabadka. Slavia by měla přijet na západ Čech i s Julií Frankovou, která reprezentovala na MS ve Španělsku.

