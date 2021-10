Teď se tým ze Slavkovského lesa vypraví k derby zápasu do Plzně, kde bude v sobotu od 15 hodin hostovat na palubovce DHC Plzeň.

„Jdeme dál! Zahráli jsme lepší druhý poločas, ve kterém jsme si věřili. V tu chvíli měl soupeř obrovský problém nám dát branku. Zasloužené vítězství! V průběhu poločasové přestávky jsme vyřešili herní situace, které jsme nezvládali, a jednoduše to klaplo. Byli jsme údernější, těžili jsme z výborné obrany. Podpořila nás výbornými zákroky Adéla Srpová, která si zaslouží pochvalu. Byla vidět skvělá symbióza obrany a brankářky,“ pochvaloval si kouč Peter Sabadka.

Do třetice se házenkářky Kynžvartu radovaly z výhry. Po Zlínu a Slavii Praha si poradily i s celkem Písku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.