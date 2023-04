Naplněná Unyp Aréna viděla i ve druhé sadě přetahovanou o každý míč, kterou tentokrát lépe zahájil výběr Lvů, který šel do vedení 8:5. Následně šli domácí do šestibodového trháku 13:7, čímž odstartovalo trápení hostů, kteří se začali trápit na servisu, čehož Pražané dokázali využít a dostali se do vedení 16:10. Karlovarský kouč poté oživil hru svého výběru, když na palubovku poslal benjamínka Pastrňáka, který hru Západočechů okysličil, a rázem se Vary přiblížily domácím na rozdíl dvou bodů 16:14. Tým Lvů však dokázal opět odskočit hostům z lázní na několik bodů, Karlovarsko se přesto přiblížilo na rozdíl bodu 20:19, koncovku setu však přetavili ve svou záležitost domácí, kteří vyhráli díky cenným bodovým příspěvkům Kriška 25:21.

Skvělá práce. Vary zažily zmrtvýchvstání, naděje na finále stále žije

Do třetího setu šly Vary s vědomím, že nesmí klopýtnout. To se odrazilo i na palubovku, když Karlovarsko šlo do vedení 7:3, které však domácí dokázali smazat a srovnat na 7:7. Západočeši se však nevzdali a dál žhavili naději, když ve vypjatých okamžicích dokázali složit cenné míče na straně Lvů, a závěr třetího setu přetavili ve svou exhibici, když ho vyhráli v poměru 25:14.

A domácí výběr zažil ještě větší šok, když ho ve čtvrtém setu Karlovarsko rozebralo do posledního šroubku, čímž po výhře 25:16 dokázalo srovnat na 2:2 na sety. Na pořad tak přišel ošidný tiebreak, který nastartovaly lépe bodově domácí, kteří šli do vedení 5:3 a následně 8:5. Po změně stran šla Praha do čtyřbodového vedení 9:5, ale dramatický podívaná pokračovala dál, když Vary dokázaly srovnat na 13:13. V dramatické koncovce dokázala Praha proměnit až třetí mečbol, když vyhrála 17:15, a mohla se radovat z postupu do finále.

VK Lvi Praha – VK ČEZ Karlovarsko 3:2 (25:22, 25:21, 14:25, 16:25, 17:15). Rozhodčí: Grabovský, Spáčil. Konečný stav série: 3:1. Postup: VK Lvi Praha. VK Lvi Praha: Kriško, Schouten, McCarthy, Janouch, Todua, Pessoa, libero Moník (stř. Tibitanzl, Vodička, Kollátor, Čech, Smith). VK ČEZ Karlovarsko: Weir, Zajíček, Keemink, Wiese, Lamanec, libero Pfeffer (stř. Sasak, Kasan, Juhkami, Pastrňák).