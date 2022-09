Jamesi, co očekáváte od české nejvyšší soutěže?

Extraliga by pro mě měla být příležitostí vybojovat titul. Jsem si vědom toho, že máme silnou sestavu, a pokud budeme předvádět to, na co máme, je to reálný cíl.

Jaké máte povědomí o klubu, do kterého přicházíte? A vůbec o českém volejbalu?

Trochu jsem toho zaslechl od Trenta O'Dea, který tu hrál. O lize mi leccos řekli i moji kamarádi Max Staples a Luke Smith. Už v minulých sezonách jsem sledoval jejich výsledky v české extralize. Vím, že úroveň soutěže je velmi slušná a je tu několik týmů, které můžou myslet na titul.

Hlavním trenérem Karlovarska je Jiří Novák, který jako hráč dovedl tým Paris Volley k titulu v Lize mistrů. Věděl jste to?

Dřív jsem toho o něm moc nevěděl (úsměv), ale pečlivě jsem si všechno vyhledal. Má za sebou opravdu úspěšnou hráčskou kariéru a teď v tom pokračuje i jako trenér. Těším se, až mi bude předávat své zkušenosti.

Jak se v novém klubu cítíte po pár dnech přípravy?

Vidím, že je tu vstřícné prostředí, v klubu se mi snaží se vším pomoct. Překvapilo mě, jak krásné město jsou Karlovy Vary. Vypadá to jako hezké místo k životu.

Nadcházející sezona má pro Karlovarsko opět několik vrcholů. Jaké jsou vaše osobní ambice?

Mým cílem je udělat maximum pro to, abych pomohl týmu k dalšímu titulu. Také se moc těším na Ligu mistrů, na zápasy s nejlepšími týmy Evropy.