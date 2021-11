Karlovarsku tak chybí k postupu do skupinové fáze už jen dva kroky, které však bývají nejtěžší. První z nich se pokusí udělat dnes. Chybět u toho nebude ani jeden z nejzkušenějších hráčů Varů, blokař Adam Zajíček.

Adame, již čtyři týdny pomalu ukrajujete z nabitého volejbalového programu, kdy v rychlém sledu střídáte zápasy v Lize mistrů a extralize. Jak je to pro vás náročné?

Zatím na sobě ani na spoluhráčích únavu nepociťuji. Je pravda, že volných dnů na úplný odpočinek není, ale možná je to tak lepší, nebo alespoň já se cítím dobře, že je tělo nastavené na práci a je připravené podávat výkony každý třetí den. Takže musím říct, že to vytížení zvládáme velmi dobře z mého pohledu.

Naposledy jste v extraligovém duelu nestačili na pražské Lvy, kterým jste podlehli 2:3, přesto jste však měli zápas velmi dobře rozehraný. V čem jste viděl zlomový moment zápasu?

Zápas byl skvěle rozehraný a ani během toho druhého setu za stavu 17:11 pro nás mě nenapadlo, že ten zápas prohrajeme. Z týmu jsem cítil sílu, odhodlání, chtíč to urvat, bohužel se nám tento stav stal osudným. Praha se nastartovala a místo toho, aby Lvi koukali jak vyjevení, tak jsme to byli my, kteří se nestačili divit.

Na smutek však není žádný čas. Dnes se představíte v Portugalsku ve třetím předkole Ligy mistrů, ve kterém se střetnete s tamní Benfikou. Jaké máte poznatkyo soupeři?

Zatím toho o soupeři moc nevíme. Já osobně jsem viděl jeden jejich zápas proti finskému soupeři,a jak se dalo čekat, hráči Benfiky jsou „šťavnatí“, šikovní na míči, hrají velmi pestře a rychle. Nejsou to sice žádní mladíci, nicméně věk dohání svojí zkušeností s těžkými utkáními. Podle mého nás čeká nejtěžší soupeř.

Navíc půjde o velmi důležitou bitvu, která vám může přiblížit základní skupinu Ligy mistrů. Co tedy bude důležité, abyste dosáhli na výhru na portugalské palubovce?

Musíme nastoupit do zápasu stejně agresivně jako s Prahou, jsme silní v obraně na síti a v poli, jen by to chtělo ještě zvýšit úspěšnost útoku a některé situace řešit moudřeji, tak si myslím, že budeme vyrovnanými soupeři.

Po návratu budete pokračovat v nabitém programu, kdy se představíte v extralize na palubovce posledního Zlína, kde budete vzhledem k postavení v tabulce plnit roli favorita…

Do zápasu se Zlínem půjdeme s jasným cílem i přesto, že času na odpočinek bude minimálně a cestovat do Zlína budeme ihned po příletu z Lisabonu. Ale to nic nemění na tom, že Zlín není radno podceňovat, protože každý volejbalista ví, jak je nepříjemné ve Zlíně hrát. Jedeme si pro tři body do tabulky!