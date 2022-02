Do prvního poločasu naskočily hráčky Kynžvartu před svými fanoušky velmi dobře, když těžily především z rychlých brejků a vypracovaly si vedení 6:2. Jenže posléze se do herní pohody dostaly i hráčky Slavie a to se odrazilo i na ukazateli skóre, když se Slavia ujala vedení 11:8.