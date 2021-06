Tradiční turnaj mladých házenkářek se smrskl ze tří na jeden den, přesto byli všichni šťastní – mohli konečně zase hrát.

Kynžvartský pohár v házené žákyň | Foto: Zdeněk Plachý

Superlativy ze všech stran. „Pro nás to byl neuvěřitelný zážitek. Moc jsme si to všichni užili. Bylo to neuvěřitelné,“ to je velmi stručný výčet ohlasů, které teď míří do Lázní Kynžvartu. O víkendu tady proběhl tradiční turnaj pro mladé házenkářky, který se hrál posedmé jako Memoriál Milana Prokeše.