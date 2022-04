Hurricani chtějí ukončit finálovou sérii s Brnem v domácím prostředí

Florbalisté hurricanů srovnali krok s Bulldogs, finálová série zamíří do Varů

„Cíl je jasný, vyhrát a získat mečbol, ale bude to nesmírně těžké,“ naráží Závora na kvalitu soupeře z Brna. „Důležité bude udržet koncentraci po celé utkání a vyvarovat se hloupých chyb, to bude rozhodovat,“ vypočítává karlovarský trenér, co by mohlo další dva zápasy série rozhodnout. „Proto nesmíme nic podcenit a jít do každého střídání,“ má jasno Závora.

Oběma týmům schází k mistrovskému titulu dvě výhry, čímž by zkompletovaly sérii na 3:1. „Věřím, že se nám povede ukončit sérii u nás,“ přeje si Závora a pokračuje: „Ukončit ji však bude chtít i tým Bulldogs, takže očekávám pořádný boj.“

Kdyby se přecE jen v Karlových Varech nerozhodlo, stěhovala by se série zpět do Brna, kde by byl ve středu 6. dubna na pořadu rozhodující pátý duel.

První pokus v Brně nevyšel. Hurricani ve finálové sérii prohrávají

„Budeme během víkendu spoléhat na podporu našich fanoušků, kteří umí vytvořit vždy skvělou atmosféru. Snad se jim za to odměníme,“ přeje si Závora získat mistrovský titul a také historický postup do nejvyšší florbalové ligy Česka.

Jedno je však před možná rozhodujícím víkendem jasné. Vítěz získá nejen mistrovský titul 1. ligy, ale také vstupenku do prestižní Superligy. Poraženého finalistu pak čeká baráž o Superligu, ve které se střetne v sérii hrané na tři vítězná utkání s Pardubicemi.